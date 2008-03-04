80 درصد خودپردازهای لرستان طی روزهای اخیر فعال شده اند

سید محسن محرری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به گزارش های رسیده از لرستان مبنی بر غیر فعال بودن تعداد زیادی از خودپردازهای استان افزود: در آمارگیری اولیه ای که در استانداری صورت گرفت بیش از 60 درصد خودپردازهای استان مشکل سرویس دهی یا عدم فعالیت داشتند.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای راه اندازی این خودپردازها در ایام پایانی سال عنوان کرد: در آخرین گزارش و با اقدامات صورت گرفته، بیش از 80 درصد این خودپردازها فعال شدند.

محرری با اشاره به مشکلات موجود در خودپردازهای استان لرستان از عدم سرویس دهی بعضی از خودپردازها به کارتهای غیر از بانک خود و همچنین عدم وجود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکلات خودپردازان لرستان یاد کرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان بر ضرورت نظارت بر فعالیت خودپردازها توسط بانکها در این استان تاکید کرد.