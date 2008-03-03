71 صندوق آراء مردم را در انتخابات مجلس هشتم در آستارا جمع آوری می کنند

مرتضی طالبی در گفتگوبا خبرنگار مهر در آستارا اظهار داشت: 54 هزار نفر معادل 45 درصد جمعیت این شهرستان77 هزار نفری شرایط شرکت در انتخابات را دارند.

وی عنوان کرد: یک هزار و 551 نفر از عوامل انتظامی، نظارتی، اجرایی، امنیتی در این انتخابات مشارکت دارند و 216 دستگاه خودرو نیز در این زمینه تدارک دیده شده است.

فرماندار آستارا اعلام کرد: با حضور اکثری و همگانی مردم، افراد توانمند و دلسوز به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند که در توسعه و تعالی استان نقش به سزایی خواهند داشت.

طالبی یادآور شد: انتخاب نامزدهای اصلح زمینه ساز مجلس مورد نیاز کشور است از اینرو مردم در انتخابات به افرادی رای دهند که در خط ولایت و رهبری و وفادار به خون شهدا باشند.