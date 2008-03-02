وزیر شدن آسانتر از رئیس دانشگاه تهران شدن است / مأمور ویژه نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر امروز در اولین نشست خبری سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سئوالی با این مضمون که چرا پس از معاونت ریاست جمهوری حاضر به پذیرش مدیریتی در سطح رئیس دانشگاه شده است، گفت : مسئولیتها همه اعتباری هستند چه کسی گفته است رئیس سازمان مدیریت بالاتر از رئیس دانشگاه تهران است، هر کسی نمی تواند رئیس دانشگاه تهران شود اما هر کسی می تواند وزیر علوم شود.

وی افزود : بنده آدمی هستم که در هر سنگری که بگویند و البته به شخص بنده هم اثبات شود که می توانم در آن سنگر مفید واقع شوم حضور پیدا می کنم.

رهبر در خصوص اینکه آیا سیاستهای کاری وی با آیت الله عمید زنجانی تفاوت دارد، گفت: من ادامه دهنده راه عمید زنجانی هستم. آیت الله عمید زنجانی دانشگاه تهران را به سمتی هدایت کرد که در میان 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت. بنده به این رتبه افتخار می کنم و ادامه دهنده راه وی خواهم بود.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد : نه تنها راه آیت الله عمید زنجانی بلکه راه گذشتگان دانشگاه تهران از جمله دکتر فرجی دانا و دکتر خلیلی عراقی را نیز ادامه خواهم داد.

وی افزود: البته ممکن است سلیقه مدیریتی بنده با گذشتگان متفاوت باشد اما مسلم است مسیر مدیریت دانشگاه تهران در راستای ارتقای سطح علمی دانشگاه و قرار گرفتن دانش در خدمت جامعه است که این همان استراتژی و هدفی است که آیت الله عمید زنجانی نیز همواره بر آن تاکید می کرد.

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص اخراج برخی اساتید در دوره ریاست قبلی دانشگاه و اجرای احکام انضباطی برای دانشجویان گفت: دانشگاه سه پایه دارد و استاد و دانشجو و کارکنان این سه پایه را تشکیل می دهند. یکی از مهمترین مسائلی که منجر به پیشرفت جامعه می شود نظم است. برای اینکه نظم برپا شود در هر جامعه ای مقررات تعبیه شده است و بی نظمی را نمی پسندیم.

رهبر افزود: با همه اساتید رفیق هستم و به عنوان خدمتگزار در کسوت ریاست دانشگاه تهران فعالیت می کنم اما هرگز بی نظمی را در هیچ جایی نمی پذیرم. در دوره بنده اگر از طرف فردی که حتی بالاترین استاد این دانشگاه هم باشد موردی از بی نظمی اتفاق بیافتد ارفاق نمی کنم.

وی گفت: تردید نکنید که با بی نظمی مقابله می کنیم زیرا اگر وارد این وادی نشویم نمی توانیم افق های بلندی را برای دانشگاه در نظر بگیریم. نظم یکی از اصول کار است و اگر بخواهیم بی نظمی را قبول کنیم به دانشگاه بی احترامی کرده ایم.