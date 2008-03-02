عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز برگزار می شود.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درادامه اتهامات بی اساس خود علیه ایران در آستانه سفر دکتر احمدی نژاد به عراق، شب گذشته به زعم خود ادعا کرد که ایران باید ارسال سلاح برای شبه نظامیان عراقی را متوقف کند.

- گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس امروز هشدار دادند که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به تنشها در خاورمیانه دامن خواهد زد.

- " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران امروز عازم عراق می شود.

- نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات زمینی و هوایی روز گذشته خود به نواز غزه 61 فلسطینی را به شهادت رساندند.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته در نشست اضطراری درخواست برای محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را بررسی کرد.

- پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) در نظر دارد حدود یکصد آموزش دهنده نظامی خود را به پاکستان برای کمک به یک نیروی شبه نظامی که در مرز با افغانستان علیه القاعده فعالیت می کنند، اعزام کند.

- به دنبال افزایش تنشها و اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان مقامهای این کشور روز گذشته وضعیت فوق العاده اعلام کردند.

-"گوردون جاندرو" سخنگوی امنیت ملی آمریکا روز گذشته ضمن درخواست برای پایان دادن به درگیریها بین رژیم صهیونیسنی و فلسطین ادعا کرد که این رژیم حق دفاع از خود را دارد.

- یکی از مسئولان ائتلاف عراق یکپارچه فاش کرد گروهک تروریستی منافقین از یک هفته پیش در تلاش است یکصد دلار پول در اختیار اهالی استان دیاله برای تظاهرات علیه رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به عراق قرار دهد.

-" مجید محمد الشیخ" سفیر عراق در ایران اعلام کرد : مذاکرات اخیر بین دو طرف عراقی و ایرانی درباره ترسیم مرزها بین دو کشور بسیار موفقیت آمیز بود.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته از کشورهای عضو ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) خواست تا نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کنند.