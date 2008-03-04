امسال 5/4 میلیارد تومان اعتبار به راه های شفت و فومن اختصاص یافت

غلامعلی نیک فهم در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن اظهار داشت: از این میزان اعتبار دو میلیارد و 400 میلیون تومان به شفت و دو میلیارد و 100 میلیون تومان به شهرستان فومن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستانهای یاد شده، حدود 800 کیلومتر راه روستایی وجود دارد، افزود: از مجموع 430 کیلومتر راه روستایی شهرستان شفت، حدود 39 درصد معادل 168 کیلومتر آسفالته است.

نیک فهم خاطرنشان کرد: در شهرستان فومن نیز 375 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که حدود 51 درصد آن آسفالته است.

وی ادامه داد: در تخصیص این اعتبار به راه های منتهی به مناطق دیدنی و زیارتی این دو شهرستان از قبیل ماسوله، قلعه رودخان، امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده اسحاق (ع) توجهی خاص شده است.