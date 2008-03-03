بیش از 440 هزار خط تلفن در استان مرکزی مشغول به کار است

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بر اساس آمار موجود در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن استان مرکزی 30/32 درصد است.

وی توسعه ارتباطات روستایی را یکی از اهداف مهم شرکت مخابرات استان مرکزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 754 روستا دارای تلفن خانگی و یک هزار و 20 روستا دارای ارتباط مخابراتی هستند.

رضوانی ادامه داد: کانال های مایکروویو عامل برقراری ارتباط آسان بین شهری است و بدیهی است که در مرکز تلفن بین شهری هرچه تعداد این کانال ها بیشتر باشد به همان میزان امکان سهولت ارتباط نیز بیشتر خواهد شد بر همین اساس تعداد کانالهای مایکروویو استان در سال 57، تنها 22 خط بوده است در حالی که هم اکنون با اجرای دو هزار و 545 کیلومتر شبکه فیبر نوری در سطح استان و احداث سه مرکزی ارتباطات بین شهری در شهرهای اراک، ساوه و خمین، 24 هزار و 552 کانال شهری و بین شهری مشغول به کار هستند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد تلفنهای همگانی استان به چهار هزار و 289 تلفن همگانی مشتمل بر دو هزار و 397 تلفن کارتی و یک هزار و 892 تلفن سکه ای می رسد.

رضوانی بیان داشت: با گسترش نیاز متقاضیان به تلفن همراه، ایجاد شبکه های تلفن همراه از سال 1373 در دستور کار شرکت مخابرات استان مرکزی قرارگرفت به طوری که هم اکنون با احداث 211 ایستگاه تلفن همراه، 357 هزار و 618 شماره تلفن همراه دایر است که از این تعداد 255 هزار و 155 شماره دائمی و 102 هزار و 503 شماره اعتباری است.

وی یادآور شد: در ایام دهه فجر امسال 276 طرح مخابراتی با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد و 202 میلیون و 700 هزار تومان در سطح استان مرکزی راه اندازی شد.