53 درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در کردستان تایید صلاحیت شدند

ایرج حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از کل داوطلبان ثبت نام شده در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان تاکنون بیش از 53 درصد داوطلبان تائید صلاحت شده اند.
وی ادامه داد: از آغاز ثبت نام در انتخابات، 189 نفر در حوزه های انتخابیه استان ثبت نام کرده اند که پس از بررسی صلاحیتها در هیئت های اجرایی و نظارت استان صلاحیت 55 نفر مورد تائید قرار گرفت.
رئیس ستاد انتخابات استان کردستان تصریح کرد: در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان تاکنون اسامی 40 نفر دیگر اعلام شده و جمع کل داوطلبان تائید صلاحیت شده در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان به 96 نفر رسیده است.
حسن زاده در ادامه با اشاره به تبلیغات منفی دشمنان در خصوص کم رنگ کردن حضور حداکثری مردم در انتخابات افزود: متاسفانه امروز گروهکهای ضد انقلاب با تبلغ گسترده خود سعی دارند حضور مردم استان کردستان در انتخابات را کمرنگ کنند.
وی عنوان کرد: مردم استان نیز باید برای خنثی کردن این دسیسه ها گسترده تر از گذشته و با هوشیاری کامل در انتخابات مجلس هشتم حضور پیدا کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان کردستان عنوان کرد: کلیه اقدامات و امکانات لازم برای برگزاری یک انتخابات باشکوه در استان اندیشیده شده و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی پیش نیامده است.
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