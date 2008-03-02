به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون میپردازد به گفتگو با سپند امیرسلیمانی درباره مجموعه تاریخی "پدرخوانده" و روزهای پایانی تصویربرداری "سفر به تاریکی". گفتگو با عظیم موسوی درباره تعزیه در ایران در صفحه تئاتر و رونمایی از تمبر زندهیاد رسول ملاقلیپور، گپی با رئیس نمایشگاههای فرهنگی، "اربعین لالهها" در حوزه هنری، نمایش فیلم "آن جا" در خبرگزاری مهر و توهین پوستر دانمارکی به خانه خدا در صفحه پایانی آمده است.
* امیرسلیمانی درباره "پدرخوانده" گفته است: "بعد از پخش این مجموعه هر کس مرا دید انتقاد کرد به اینکه این چه صدای عجیبی بود که برای تو گذاشته بودند. برای خودم هم جای تعجب داشت، بیشتر از این جهت که آدمی مثل آقای طهماسب چنین تصمیمی میگیرد و از چنین صدایی برای من استفاده میکند و عجیبتر اینکه محمدرضا ورزی هم آن را قبول میکند. معمولاً بازیگر قبل از شروع فیلمبرداری با کارگردان به توافق میرسد و نتایجی که من و آقای ورزی بر آن توافق کردیم این صدا و تیپ نبود."
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به تولید تله فیلم "پروانه در آتش"، تشکر دبیر کل مجالس آسیایی از صفار هرندی، پنج عضو جدید اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان و اخبار کوتاه. مطلبی درباره رویکرد جدید سیما در تولید و پخش آثار مستند در صفحه رادیو و تلویزیون، آماده شدن مجموعه "بزرگمرد کوچک" و یادداشتی بر فیلم "عطش" در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام میکند.
* در یادداشتی بر فیلم "عطش" آمده: "بخش عمده فیلم صرف پرداختن به این مسئله میشود که چگونه زن و شوهر در حسرت بچه روز را به شب میرسانند. این مقدمه ظاهراً برای این چیده میشود که مخاطب از میزان علاقه آنها آگاه شود. اما آیا واقعاً چنین مسئلهای نیاز به این همه مقدمه دارد؟ مشکل عمده فیلم این است که به جای پرداختن درست و سنجیده به موضوع گرفتار مقدمه طولانی شده و هنگامی هم که سراغ موضوع میرود، دچار سانتیمانتالیزم رقیق میشود و وظیفه اصلی خود را فراموش میکند."
"همشهری" در صفحه تئاتر میپردازد به گفتگو با دستاندرکاران نمایش سوئیسی "راشومون" و نگاهی به نمایش "مسلح شدن" از ارمنستان. مروری بر محتوای فیلمهای مطرح اسکار 2008 در صفحه سینما، نگاهی به مجموعه "روزگار قریب" و یادداشتی بر برنامه رادیویی "کافه اندیشه" در صفحه تلویزیون و بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت رسول ملاقلیپور، تعویق دوسالانه موسیقی جهان اسلام و اخبار کوتاه از شاکردوست، برهانی مرند، کیانیان و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.
* در یادداشتی بر "روزگار قریب" آمده: "عیاری که پیش از این هم در انتخاب موضوع و ساخت فیلمها و مجموعهها ثابت کرده بود دغدغهها و مشکلات اجتماعی جایگاهی ویژه در روند کارهای او دارد، این بار هم با نوشتن این مجموعه به کاراکتر مردی تأثیرگذار در زندگی مردم در مقطعی از تاریخ معاصر ایران میپردازد. مجموعه از همان تیتراژ ابتدایی برتری خود را نسبت به سایر آثار نشان میدهد و ثابت میکند با دستمایه تحقیق و جدیت میتوان در تلویزیون هم کار اصولی و روشمند ارائه داد."
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نقدی بر فیلم سینمایی "مصائب دوشیزه". سخنان وزیر ارشاد در دیدار با مراجع قم، معرفی فیلمهای نوروزی تلویزیون، تقدیر تشکلهای قرآنی کشور از دولت، همکاری سینما و آسیا و بزرگداشت مرحوم اکبر رادی در تبریز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
* در نقدی بر "مصائب دوشیزه" آمده: "از جمله مهمترین عناصر پیشبرنده داستان فیلم حضور مولفههای دینی در گسترش قصه و وجود این عناصر در موقعیتسازی دراماتیک است. فیلم به لحاظ روایت چند خط سیر مشخص و مولفههای فرعی مانند سرانجام نقاشی چهره مسیح و ... را دنبال میکند که هر کدام به نوعی بار دراماتیک قصه را تشدید کرده است. فیلمساز حلقههای اتصال را بر اساس تعقیب و گریز بنا کرده و به نظر میرسد از این جهت فیلم دچار صدمه شده است."
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به حال و هوای زنانه در اکران نوروزی سینماها، معرفی فیلمهای سینمایی تلویزیون در ایام نوروز، گپی با مهدی سحابی، روزانه، تازهها، از روزنامههای جهان و حضور ابراهیم حاتمیکیا در سالمرگ رسول ملاقلیپور.
"اعتماد" در صفحه سینما میپردازد به گفتگو با ابراهیم داروغهزاده درباره نقش موسسه رسانههای تصویری در جلوگیری از قاچاق فیلم، مطلبی به بهانه توزیع سی دی "سنتوری"، گزارش فروش سینماها در هفته دوم اسفند و اخبار کوتاه. اعلام فیلمهای نوروزی تلویزیون، مراسم بزرگداشت ملاقلیپور، تأکید وزیر ارشاد بر کارآیی فرهنگ و هنر در مبارزه با اعتیاد، اخبار کوتاه و معرفی آیدین آغداشلو به عنوان چهره روز و نمایش فیلمهای اسکاری در حوزه هنری در صفحه پایانی آمده است.
* مدیر عامل موسسه رسانههای تصویری در بخشی از گفتگوی خود آورده: "یکی از دغدغههای تولیدکنندگان سینمای ایران بازگشت سرمایه است. در بسیاری از کشورهای جهان حدود 30 تا 40 درصد سرمایه از راه شبکه ویدئویی و چیزی در همین حدود از شبکههای تلویزیونی حاصل میشود. چون تلویزیون ما انحصاری است، بیشتر از یک کانال امکان خرید حق نمایش فیلم را ندارد. تلاش ما این بوده که حداقل حقوق ویدئویی آثار سینمای ایران به خوبی پرداخته شود."
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه میپردازد به مطلبی درباره محمود استادمحمد به بهانه اجرای نمایش "تهرن" و گزارش شیوههای تئاتردرمانی جانبازان اعصاب و روان. پروژه جدید مارتین اسکورسیزی، سرگردانی جشنواره هنرهای تجسمی و اخبار کوتاه از "ایندیانا جونز 4" و تابلو "کودک با پرتقال" در صفحه پایانی منعکس شده است.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به تمدید نمایشگاه پوستر تئاتر ایران تا پایان سال، پیوستن پنج کشور آسیایی به اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان، مراسم سالمرگ رسول ملاقلیپور، توهین پوستر دانمارکی به خانه خدا، مزایده شاهکار ون گوگ، سخنان وزیر ارشاد و اخبار کوتاه.
"کارگزاران" در صفحه سینما میپردازد به گپی با منوچهر محمدی به بهانه اولین سالمرگ رسول ملاقلیپور، مرور سینمای آن مرحوم، نامه منتشرنشده ملاقلیپور و یادداشتی بر مجموعه کارهای فیلمساز فقید دفاع مقدس. معرفی فیلمهای نوروز تلویزیون، پایان هفت نگاه دوم، مطلبی درباره پروانه ساخت فیلم "سنتوری" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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