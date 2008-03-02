به گزارش خبرنگار مهر، بی بی سی اعلام کرد مونیک دو وال که کتاب "میشا؛ خاطرات سالهای هولوکاست" را با نام مستعار میشا دفونسکا نوشته در گفتگو با روزنامه بلژیکی لو سوا در حالی لب به اعتراف به داستان جعلی خود گشود که بیش از شش میلیون نفر از هموطنان وی تا به حال فیلم "زندگی با گرگها" را دیدهاند.
دو وال به این روزنامه گفت: "آنچه نوشتهام واقعیتی حقیقی نیست، بلکه واقعیت من است. این روش من برای بقاست ... از کسانی که حس کردهاند یکی به آنها خیانت کرده طلب بخشش میکنم. اما در عین حال از آنها میخواهم خودشان را جای دخترکی چهار ساله بگذارند که همه چیزش را از دست داده و حالا باید برای بقا بجنگد."
میشا در سالهای جنگ جهانی دوم کنار مادربزرگ
داستان "زندگی با گرگها" درباره دخترکی یهودی است که نازیها سال 1941 پدر و مادرش را دستگیر و تبعید کردهاند. حال دخترک به همراه چند گرگ در پی پدر و مادر خود بلژیک، آلمان و لهستان را زیر پا میگذارد. در حالی که در عالم واقع والدین دو وال یهودی نبودهاند و او پس از تبعید آنها نزد پدربزرگ خود و البته به گفته خودش "در شرایط بسیار بد" زندگی کرده است.
کتاب "میشا؛ خاطرات سالهای هولوکاست" نخستین بار سال 1997 منتشر شد و فیلم آن نوامبر 2007 در سینماهای بلژیک به نمایش درآمد. اما رواج شایعاتی درباره گذشته نویسنده کتاب و واقعی نبودن داستان آن باعث شد روزنامه بلژیکی برای روشن شدن واقعیت تحقیقات خود را آغاز و جعلی بودن خاطرات نویسنده 70 ساله بلژیکی را فاش کند.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ناشر فرانسوی کتاب "میشا؛ خاطرات سالهای هولوکاست" قصد دارد این کتاب را در حوزه آثار داستانی طبقهبندی و بار دیگر به بازار عرضه و تهیهکننده فیلم هم میخواهد عبارت "بر اساس یک داستان واقعی" را از ابتدای نسخه سینمایی آن حذف کند.
برنار فیکسو، ناشر فرانسوی "میشا؛ خاطرات سالهای هولوکاست"، به رادیو RTL فرانسه گفت: "او [نویسنده] بهایی بسیار سنگین برای این کار خود خواهد پرداخت. خود من هم برای تحقیق نکردن درباره راست یا دروغ بودن ماجرا مقصرم. از این پس اگر چیزی را باور نکنم، هرگز آن را منتشر نخواهم کرد. داستان برای اینکه خودش را واقعی جلوه دهد، مردم را فریفته است."
میشا دفونسکا در 70 سالگی در آمریکا با گرگها زندگی میکند
خانم ورا بلمون هم که فیلم "زندگی با گرگها" به تهیهکنندگی و کارگردانی او ژانویه گذشته در سینماهای فرانسه با موفقیت اکران شد، به AFP گفت: "احساس من تلفیقی از خشم و دلسوزی نسبت به نویسنده است. من با اینکه از همان اول هم نسبت به داستان زندگی دخترکی با گرگها در مسافتی سه هزار کیلومتری با تردید مینگریستم، اما گمان نمیکردم نویسنده آن یهودی نباشد."
کتاب "میشا؛ خاطرات سالهای هولوکاست" تا به حال به 18 زبان ترجمه شده و برای میشا دفونسکا بیش از 10 میلیون پوند (حدود 20 میلیون دلار) سود داشته است. وی سال 1997 حق پخش کتاب خود را در فرانسه به مبلغ 100 هزار پوند به ناشر واگذار کرد.
