اسفندیار مبتکرسرابی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات نشست اخیر انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران گفت: خوشبختانه در این نشست تمام اعضای انجمن حضور داشتند و مسئولان شهرداری تهران با پذیرفتن بدهی هایشان به کتابخانه های عمومی، قول ارائه برنامه هایی مدون را برای افزایش فضاهای کتابخانه ای، تقویت منابع موجود و بهبود وضعیت فعلی کتابخانه های شهر به ما دادند.

وی افزود: قرار شد در راستای اجرای قانون مربوط به نیم درصد شهرداری بخشی از بودجه سال آینده اش را به این امر اختصاص دهد و برنامه هایش را در این باره به انجمن ارائه دهد.

عضو انجمن کتابخانه های عمومی تهران اضافه کرد: همچنین مقرر شد که از این پس شهرداری تهران طرح هایش را تنها پس از تصویب انجمن اجرایی کند و هر طرحی را که قرار است در این حوزه به انجام برساند، ابتدا آن را از تصویب انجمن بگذراند چرا که پیش از این شهرداری خارج از مصوبات انجمن بودجه هایی را صرف کتابخانه های عمومی می کرد و گزارشی را هم از این اقدامات به انجمن ارائه نمی داد.

مبتکرسرابی درخصوص میزان بودجه ای که شهرداری تهران به این بخش اختصاص خواهد داد، گفت: هنوز رقم دقیقی را به ما اعلام نکرده اند. این بودجه زمانی مشخص می شود که برنامه های شهرداری تهران در راستای بهبود وضعیت کتابخانه ها به انجمن ارائه شود و پس از آن بودجه مورد نیاز در این انجمن مطرح و بررسی می شود. با این وجود امیدوارم این طرحها به زودی به انجمن ارائه و بودجه مورد نیاز برای آنها تصویب شود.

وی همچنین برگزاری نشستهای انجمن کتابخانه های عمومی تهران را به فاصله هر دو ماه یک بار و به صورت منظم، از دیگر مصوبات جلسه اخیر برشمرد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی تهران با مثبت ارزیابی کردن این جلسه، حضور احمد نوریان معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران و رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر را در جلسه انجمن نشانه ای از چشم انداز مثبت کتابخانه های این شهر در سال 87 ارزیابی کرد و در عین حال از حضور حسین طلا فرماندار تهران - با وجود مشغله های زیاد در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی - قدردانی کرد.