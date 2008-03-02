فریده خلعتبری: 90 تصویرگر ایرانی در نمایشگاه امسال تتریو شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تتریو هر ساله در شهر ونیز ایتالیا در سه بخش کتاب سازی، تصویرگری و نقاشی برگزار می شود. این نمایشگاه که اواسط ماه مارس در ایتالیا آغاز می شود، امسال موضوع "روح" و نقش آن در زندگی بشر را برای آثار درنظر گرفته است.

فریده خلعتبری مدیر نشر شباویز درباره حضور خود در این نمایشگاه به عنوان داور گفت : یکی از مهمترین مولفه های نمایشگاه تتریو تکیه دست اندرکاران بر تصویرگری کتابها به شکل اخص است. در واقع آنچه بیش از هر شاخصه دیگری در نظر داوران می آید ابعاد هنری تصویرگری این کتابهاست.

وی افزود: امسال نمایشگاه تتریو مثل هر سال با اعلام یک فراخوان بین المللی موضوع روح را برای تصویرگران درنظر گرفته است. قرار بود شرکت کنندگان در این نمایشگاه، پنج تصویر 20 در 40 و یک تصویر 20 در20 ارسال کنند که متعاقب این مسئله، تمام تصویرگران به ارائه پنج فریم 20 در 40 و یک تصویر 20 در 20 پرداختند. همچنین هر شرکت کننده برای حضور در این نمایشگاه می بایست 67 یورو پرداخت می کرد.

مدیر نشر شباویز خاطرنشان کرد: در نمایشگاه امسال تتریو 90 تصویرگر ایرانی شرکت کرده اند و نکته حائز اهمیت این است که تصویرگران ایرانی در هر سه بخش به ارائه اثر پرداخته اند. این نمایشگاه 15 و 16 مارس (25 و 26 اسفند) به داوری آثار ارسالی می پردازد و از میان آنها برندگان نهایی را معرفی می کند.

علاوه بر فریده خلعتبری از ایران نمایندگان کشورهایی چون ایتالیا، چک، آمریکا، فرانسه، سوئیس و... در داوری آثار امسال تتریو حضور دارند.

خلعتبری که مانند سالهای گذشته در نمایشگاه تصویرگری بولونیا ایتالیا نیز حضور خواهد داشت درباره این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بولونیا امسال 31 مارس آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شباویز نیز که چون سالهای گذشته دارای غرفه کتاب در این نمایشگاه است تعدادی از آثار منتشر شده را به این نمایشگاه می برد.

خلعتبری اضافه کرد : با شرکت در نمایشگاههای بین المللی از این دست می توان به این نکته پی برد که آثار نویسندگان ایرانی در حوزه کودک و نوجوان، حرفها و پیامهای زیادی برای گفتن دارد. مخاطبان کشورهای دیگر از این آثار استقبال زیادی کرده اند و ورود تعدادی از آثار ایرانی به کتابهای درسی کشورهای خارجی گواه این ادعاست.

"پیوند" به تصویرگری فرشید شفیعی برنده جایزه سیب زرین براتیسلاوا، "دو دوست" به تصویرگری هدی حدادی برنده جایزه بلگراد، "گرگها و آدمها" تصویرگری صبا معصومیان برنده جایزه قلم زرین بلگراد، "دوستت دارم" به تصویرگری عطیه سهرابی برنده جایزه نومای ژاپن، "کفشدوزک قرمز" به تصویرگری مرجان قائمیان برنده جایزه نوما، "سفر پروانه" تصویرگری مرتضی زاهدی برنده جایزه نوما و... از جمله آثار منتشر شده شباویز است که امسال در بولونیا شرکت خواهند کرد.