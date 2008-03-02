تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2008 میلادی.

- امروز در ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دو بازی برگزار خواهد شد که طی آن تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس می رود و فجرمقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد.

- مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای نهایی در شهر گوانگجو چین به پایان می رسد.

- مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان جهان امروز به میزبانی کشورمان در شهر یزد به پایان خواهد رسید.

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* بولتون - لیورپول

* اورتون - پورتسموث

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* بوخوم - بایر لورکوزن

* هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت

- با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه به اتمام می رسد:

* سنت اتین - نیس

* بوردو - پاریسن ژرمن

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* کالیاری - جنوآ

* امپولی - سیه نا

* یوونتوس - فیورنتینا

* لیورنو - کاتانیا

* رجینا - پالرمو

* سامپدوریا - تورینو

* اودینزه - آتالانتا

* ناپولی - اینتر

- در ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز شش بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* ختافه - مایورکا

* لوانته - زاراگوزا

* رئال بتیس - رئال مورسیا

* وایادولید - راسینگ سانتاندر

* ویارئال - اوساسونا

* آلمریا - آتلتیک بیلبائو