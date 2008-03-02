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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دو دیدار باقی مانده از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر و پیگیری رقابت های فوتبال در اقصی نقاط اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2008 میلادی.

- امروز در ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دو بازی برگزار خواهد شد که طی آن تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس می رود و فجرمقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد.

- مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای نهایی در شهر گوانگجو چین به پایان می رسد.

- مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان جهان امروز به میزبانی کشورمان در شهر یزد به پایان خواهد رسید.

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بولتون - لیورپول
* اورتون - پورتسموث

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بوخوم - بایر لورکوزن
* هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت

- با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه به اتمام می رسد:
* سنت اتین - نیس
* بوردو - پاریسن ژرمن

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* کالیاری - جنوآ
* امپولی - سیه نا
* یوونتوس - فیورنتینا
* لیورنو - کاتانیا
* رجینا - پالرمو
* سامپدوریا - تورینو
* اودینزه - آتالانتا
* ناپولی - اینتر

- در ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز شش بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* ختافه - مایورکا
* لوانته - زاراگوزا
* رئال بتیس - رئال مورسیا
* وایادولید - راسینگ سانتاندر
* ویارئال - اوساسونا
* آلمریا - آتلتیک بیلبائو

کد مطلب 648052

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