تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2008 میلادی.
- امروز در ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دو بازی برگزار خواهد شد که طی آن تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس می رود و فجرمقاومت سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد.
- مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای نهایی در شهر گوانگجو چین به پایان می رسد.
- مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان جهان امروز به میزبانی کشورمان در شهر یزد به پایان خواهد رسید.
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بولتون - لیورپول
* اورتون - پورتسموث
- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بوخوم - بایر لورکوزن
* هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت
- با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه به اتمام می رسد:
* سنت اتین - نیس
* بوردو - پاریسن ژرمن
- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* کالیاری - جنوآ
* امپولی - سیه نا
* یوونتوس - فیورنتینا
* لیورنو - کاتانیا
* رجینا - پالرمو
* سامپدوریا - تورینو
* اودینزه - آتالانتا
* ناپولی - اینتر
- در ادامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز شش بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* ختافه - مایورکا
* لوانته - زاراگوزا
* رئال بتیس - رئال مورسیا
* وایادولید - راسینگ سانتاندر
* ویارئال - اوساسونا
* آلمریا - آتلتیک بیلبائو
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