۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کسری 15 میلیارد ریالی پایگاه انتقال خون تهران در پایان سال

کسری 15 میلیارد ریالی پایگاه انتقال خون تهران در پایان سال

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، از کسری بودجه پایگاه انتقال خون استان تهران در روزهای پایانی سال خبر داد.

دکتر مصطفی پریدار در گفتگو با خبرنگار مهر، بودجه سال جاری پایگاه انتقال خون استان تهران را حدود 5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پایگاه حداقل 5/1 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

وی مشکل عمده پایگاههای انتقال خون استانها را، مشخص نبودن بودجه استانی دانست و گفت: با توجه به اینکه بودجه استانی را استاندریها اختصاص می دهند، پایگاههای انتقال خون همواره در این زمینه دچار مشکل هستند.

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، اعلام کرد: 80 تا 90 درصد اعتبارات پایگاههای انتقال خون، استانی است.

پریدار، با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت پایگاه انتقال خون استان تهران، تصریح کرد: تهران همیشه در تامین هزینه ها دچار کمبود بودجه است.

