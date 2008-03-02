کسری 15 میلیارد ریالی پایگاه انتقال خون تهران در پایان سال

دکتر مصطفی پریدار در گفتگو با خبرنگار مهر، بودجه سال جاری پایگاه انتقال خون استان تهران را حدود 5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پایگاه حداقل 5/1 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

وی مشکل عمده پایگاههای انتقال خون استانها را، مشخص نبودن بودجه استانی دانست و گفت: با توجه به اینکه بودجه استانی را استاندریها اختصاص می دهند، پایگاههای انتقال خون همواره در این زمینه دچار مشکل هستند.

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، اعلام کرد: 80 تا 90 درصد اعتبارات پایگاههای انتقال خون، استانی است.

پریدار، با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت پایگاه انتقال خون استان تهران، تصریح کرد: تهران همیشه در تامین هزینه ها دچار کمبود بودجه است.