به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که غربیها به شخصی که محور وحدت مسلمانان است توهین می‌کنند و مسئله وجود آزادی بیان را بهانه ‌ای برای این کار عنوان می کنند.

وی تاکید کرد: مسلمانان باید در برابر این اقدامات وحدت خود را حول محور قرآن و پیامبر حفظ کنند و این مسئله باعث می‌شود تا ارتباط مسلمانان توسعه یابد.

این مرجع تقلید، توهین به پیامبر اسلام(ص) را اقدامی در ادامه توطئه چاپ کتاب آیات شیطانی دانست و بیان داشت: امام خمینی(ره) در آن دوران با آینده نگری خود دریافت که چاپ این کتاب کار یک شخص نمی‌تواند باشد و توطئه‌ای بزرگ است و به همین دلیل در برابر این اقدام با قاطعیت ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه شخصیت پیامبر گرامی اسلام مورد علاقه یک میلیارد و 400 میلیون نفر مسلمان در سراسر دنیا است، عنوان کرد: حکومت‌های اسلامی باید در برابر توطئه توهین به پیامبر گرامی اسلام احساس مسئولیت کرده و به مقابله با آن بپردازند و سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید پیرامون این مسئله تشکیل جلسه دهد.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: افزایش احترامات آشکار نسبت به شخص پیامبر گرامی اسلام یکی از راه‌های عکس العمل در برابر اقدامات غربیها است.

در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای برپایی مراسم قرائت زیارت از بعید پیامبر گرامی اسلام در سالروز رحلت ایشان که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، ارائه کرد.