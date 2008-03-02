به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست با توجه به اینکه نیکوتین یکی از موادی است که شدیداً اعتیاد آور است، افزایش مقدار آن در سیگار موجب اعتیاد شدید تر استفاده کنندگان که اکثراً جوانان هستند می شود و بدیهی است که ترک آن نیز دشوارتر می شود.

بررسی های انجام شده حاکی از آن است که مقدار نیکوتین موجود در هر نخ سیگار از سال 1998 تا 2004 در حدود 10 درصد افزایش داشته است یعنی از 72/1 میلی گرم در هر نخ سیگار به 89/1 میلی گرم افزایش داشته است. و میزان کلی این افزایش نیز در حدود 6/16 درصد است که در هر گرم تنباکو در حدود 3/11 درصد می باشد.

بنابرهمین گزارش از میان حدود 92 مارک گوناگون سیگار در جهان 52 مارک در طی سالهای 1998 تا 2004 میزان نیکوتین موجود در سیگار را تا 10 درصد افزایش داده اند و و در چند نوع نیز این افزایش گاهی به 36 درصد نیز رسیده است.

به نظر می رسد که برخی از کارخانه های تولید کننده سیگار این کار را به منظور اعتیاد بیشتر استعمال کنندگان انجام داده اند تا مشتریان خود را به راحتی از دست ندهند.

کارشناسان معتقدند این افزایش میزان نیکوتین موجود در سیگار موجب می شود که ترک آن برای 70 درصد از استعمال کنندگان دشوار و حتی غیر ممکن شود. در حدود 40 درصد از استعمال کنندکان نیز موفق به ترک نمی شوند و این امر زنگ خطری برای چنین افراد محسوب می شود.