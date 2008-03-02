باغات کوچک چای از مزایای کشاورزی محروم هستند

محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: زمینهای بین یک تا پنج هکتار، 15 درصد کل کشتزارهای چای، زمین های با وسعت پنج تا 20 هکتار حدود 5/1 درصد، زمینهای بزرگ بالای 20 هکتار حدود 22/0 درصد باغهای چای ایران را تشکیل می دهند.

وی افزود: اداره شدن باغات چای زیر هکتار موجب شده به رغم اختصاص وام اندک، کود، سم و سایر خدمات به موقع به دست چایکار نرسد از این رو باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

محمدی بیان داشت: سطح زیر کشت چای در دو استان گیلان و مازنداران 34 هزار هکتار است که 30 هزار هکتار آن در گیلان وجود دارد و حدود 74 هزار خانوار چایکار به طور مستقیم از این فرآورده گذران زندگی می کنند.

این پژوهشگر گیلانی خاطرنشان کرد: همچنین ایران جزء 10 کشوری است که مصرف سرانه چای در آن بالاست و چای در ایران از اهمیت و جایگاه ملی و مردمی برخوردار است.

وی عنوان کرد: جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است اما افزون بر پنج درصد مصرف کل چای جهان به ایران اختصاص دارد.

محمدی اعلام کرد: اگر چه ایران نیز با حدود 6/2 درصد تولید چای جهان، یکی از کشورهای تولیدکننده چای است و مقام هشتم را در این زمینه دارد اما فقط 6 / 47 درصد مصرف خود را از تولید داخلی تامین کند.

محمدی بیان داشت: میزان مصرف چای سالیانه در ایران یکصد هزار تن است که تقریبا نیمی از این مقدار تولید داخلی است و این مقدار چای تولید کشور از حدود 35 هزار هکتار از اراضی شمال کشور تامین می شود.

این پژوهشگر گیلانی یادآور شد: باغات چای لاهیجان با هفت هزار و 932 هکتار وسعت، 25 درصد کل مساحت زیر کشت چای کشور را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه حدود 130 کارخانه چایسازی، برگهای سبز را به چای خشک تبدیل می کنند، افزود: برای تامین نیاز مصرف به جز تولید داخلی، سالانه حدود 50 هزار تن چای خارجی به طور رسمی وارد کشور می شود.

محمدی ادامه داد: سطح زیر کشت کل جهان دو میلیون و 788 هزار هکتار است که 7/94 درصد آن متعلق به کشورهای در حال توسعه و 3/5 درصد بقیه به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: مصرف سرانه انواع مختلف چای در جهان از 395 تا 460 گرم در نوسان بوده که متوسط رشد سالیانه مصرف انواع چای در حدود 6/1 درصد است.

محمدی گفت: بیشترین مقدار مصرف سرانه چای در جهان به انگلستان و ایرلند اختصاص دارد از این رو لیبی، ترکیه، آذربایجان، ایران، سیلان، بنگلادش، هندوستان و ایتالیا نیز جزء کشورهای پرمصرف هستند.

وی سهم چای مصرفی در سبد هزینه خانوار ایرانی را حدود 2/0 تا 5/0 درصد اعلام کرد و بیان داشت: تولید جهانی چای حدود 5/4 میلیون تن برآورد می شود که از این مقدار سهم کشورهای هندوستان، سیلان و کنیا به ترتیب برابر 850 هزار، 300 هزار و 250 هزار تن است و این کشورها از صادر کنندگان مهم چای در جهان هستند.

محمدی خاطرنشان کرد: در ایران حدود 58 هزار خانوار چایکار به امر باغداری چای مشغول هستند و حدود هشت هزار و 500 نفر به طور تمام وقت و نیمه وقت در فعالیتهای صنعت چای اشتغال دارند.