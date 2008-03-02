به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا دیشب در هفته بیست و ششم رقابت های لالیگا با نتیجه سنگین 4 بر 2 مقابل میزبان خود آتلتیکو مادرید شکست خورد. بارسا در این دیدار ابتدا در دقیقه 30 با گل برگردان رونالدینیو از میزبان خود پیش افتاد اما در ادامه چهار بار دروازه اش بازشد. سرجیو آگوئرو (38 و 71)، ماکسی رودریگز (42) و دیه گو فورلان(62-پنالتی) گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند. ساموئل اتوئو دردقیقه 73 دروازه آتلتیکو مادرید را برای دومین بار گشود تا این دیدار در نهایت با نتیجه 4 بر 2 به پایان برسد.

در دیگر دیدار مهم دیشب تیم رئال مادرید که در چند هفته اخیر نتایج ضعیفی کسب کرده بود با نتیجه 3 بر 2 مقابل میزبان خود رکرتیوو هوئلوا به برتری رسید. مارتین کاسرس(16) و کارلوس مارتینز(90) برای رکرتیوو هوئلوا گلزنی کردند و گل های رئال مادرید توسط رائول گونزالس(28) و روبینیو(74 و 90) به ثمر رسید تا فاصله قوهای سفید با بارسا به 5 امتیاز برسد. در این دیدار پربرخورد بتو و آلوارز در دقایق 52 و 69 از رکرتیوو اخراج شدند و راموس از رئال مادرید هم در دقیقه 56 با کارت قرمز داور از زمین بیرون رفت.

در دیگر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* دپورتیوو لاکرونا 2 - سویا یک

* اسپانیول 2 - والنسیا صفر

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* ختافه - مایورکا

* لوانته - زاراگوزا

* رئال بتیس - رئال مورسیا

* وایادولید - راسینگ سانتاندر

* ویارئال - اوساسونا

* آلمریا - آتلتیک بیلبائو

جدول رده بندی:

10- رئال مادرید 59 امتیاز

2- بارسلونا 54 امتیاز

3- ویارئال 46 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 44 امتیاز

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18- رکرتیوو هوئلوا 29 امتیاز

19- مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 16 امتیاز