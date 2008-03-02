آغاز تمرینات تیم ملی جودو برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی قزاقستان طی روزهای 25 و 26 اسفندماه در آلماتی برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان که تاکنون تنها در یک وزن سهمیه المپیک کسب کرده است تلاش می کند با بهترین ترکیب برای کسب امتیازات بیشتر راهی این مسابقات شود.

این تیم هفته گذشته بعد از حضور در اردوی مشترک بین المللی آلمان به تهران بازگشت وپس از آغاز تمرینات خود را از امروز در مجموعه آزادی و سالن شهید کبکانیان آغاز نمود، برای آمادگی حضور دررقابتهای آلماتی نزدیک به 10 روز زمان مفید در اختیار دارد.

نفرات اعزامی جودو ایران به قزاقستان را در وزن 60- کیلوگرم وحید سرلک، در وزن 73- کیلوگرم ذکریا مرادی، در وزن81- کیلوگرم حامد ملک محمدی، در90- کیلوگرم حسین قمی، در وزن 100- کیلوگرم احسان رجبی و در وزن 100+ کیلوگرم سیدمحمود میران تشکیل می دهند.

ضمن اینکه دراحتمال عدم حضور ملک محمدی و قمی در اوزان 81 و 90 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی وجود دارد که این صورت دراین دو وزن مسابقه انتخابی بین امیرخانی و قاسم‌نژاد، اکبری و محمدنیا انجام می‌شود. همچنین در وزن 60- کیلوگرم به دلیل کسب سهمیه ایران جودوکاری نخواهد داشت.