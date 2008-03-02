افشاگری حقایق اشغالگری آمریکا در عراق و جنایتهای اسرائیل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از العالم، این حرکت در انگلیس با عنوان "شاهدان عینی" آغاز شد و هدف از آن بیان واقعیتها در برابر افکار عمومی انگلیس به دور از سانسور خبری رسانه ها اعلام شده است.

این شاهدان، اوضاع وخیم عراق پس از گذشت پنج سال از حمله آمریکا به این کشور و جنایتهای رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 33 روزه سال 2006 را برای مردم انگلیس تشریح کردند.

درآستانه پنجمین سالگرد جنگ علیه عراق، شاهدان دلایل و مدارک زنده ای در برابر افکارعمومی انگلیس، درباره فاجعه آمیز بودن آثار به جا مانده از به اصطلاح مبارزه با تروریسم ارائه کردند.

"کویوا بتریلیا" یک فعال ایرلندی در حاشیه این همایش به العالم گفت : حضور این شاهدان در لندن از این جهت بسیار مهم است که مردم انگلیس به طور مستقیم و بی واسطه در جریان واقعیتها در لبنان، فلسطین و عراق قرار می گیرند.

"حسن جمعه" رئیس اتحادیه سندیکاهای نفت عراق به عنوان شاهد فجایع اشغالگری عراق دراین همایش به مردم لندن گفت : عراقی ها شاهد نابودی تاسیسات زیربنایی،هرج و مرج و بی ثباتی هستند،بنابراین، این مسئله گواه این است که هدف واقعی آمریکا پس از سرنگونی رژیم سابق عراق برقراری دموکراسی نیست بلکه هدف آنها سیطره بر نفت است.

ابراهیم الموسوی سردبیر نشریه الانتقاد وابسته به حزب الله لبنان هم دراین همایش از میزان خسارتهای وارده به تاسیسات زیربنایی لبنان و کشتار بی رحمانه غیر نظامیان این کشور در جنگ 33 روزه ارتش رژیم صهیونیستی و استفاده این رژیم از بمبهای خوشه ای در جنگ ژولای 2006 سخن گفت.

وی افزود: کمیته وینوگراد در گزارش اخیر خود به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه این رژیم علیه لبنان اعتراف کرد.

سردبیر نشریه الانتقاد وابسته به حزب الله گفت : اشغالگری، قتل روزانه فلسطینی ها، غصب سرزمینها، سرقت آبها و کشتار کودکان در چارچوب طرح استکباری صورت می گیرد و مقاومت لبنان با این طرح مقابله خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، شخصیتهایی که در این همایش سخنرانی کردند؛ محاصره ظالمانه علیه نوارغزه و سکوت شرم آور در برابر قتل عمدی فلسطینی ها به دست نظامیان صهیونیست را محکوم و اعمال فشارها علیه ایران به علت برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور را رد کردند و همچنین خواستار بازگشت فوری همه نیروهای انگلیسی از عراق و افغانستان شدند.