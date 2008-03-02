تلاش برای تغییر مواضع سوریه با گرو کشی/ تبعات شکست ازآن همه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرده است : اجلاس سران عرب در موعد مقرر آن یعنی 29 و 30 مارس(نهم و دهم فروردین 87) در دمشق برگزار می شود،اما رسانه های عربی اعلام کرده اند که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان وحسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نشست اخیر خود درباره انتقال محل برگزاری اجلاس سران عرب از دمشق به شرم الشیخ رایزنی کردند.

"ابراهیم ابراهیم"عضو سابق پارلمان لبنان در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : فشارهای فعلی ابعادی به مراتب بالاتر از اتهاماتی دارد که درباره بحران به سوریه می زنند.

عضو سابق کمیسیون امورعربی و بین المللی مجلس سوریه تصریح کرد : برخی طرفها اکنون تلاش می کنند مواضع سوریه را درباره مسائل مختلف منطقه چه درعراق و چه درفلسطین و بقیه امور منطقه تحت تاثیر قرار داده و دراین چارچوب هدف اصلی، استقامت و ایستادگی سوریه در برابر نفوذ وسلطه گری آمریکا بر خاورمیانه است.

ابراهیم ابراهیم با اشاره به اتهامات ودرخواستهایی که در این چارچوب از سوریه می شود، پرسید : چرا باید از سوریه خواسته شود تا در لبنان نقش آفرینی کند در حالی که همه آگاهند برخی از کشورهای منطقه تاثیرات بسیار بیشتری بر گروهی دارند که عامل اصلی تشنج وکارشکنی در این امر است.

وی درباره موضع سوریه دربرابر بحران لبنان نیز گفت : مشکل لبنان آنگونه که از نام آن مشخص است مشکلی لبنانی محض است که باید بین برادران لبنانی به طور داخلی حل وفصل شود ، این حل فصل باید در چارچوب "نه غالب ونه مغلوب" سامان یابد و تلاش شود همه به طور جمعی در اداره دولت و رهبری و ساختار دولت لبنان یکپارچه حضور بالفعل داشته باشند نه آنکه تلاشها به سوی کنار زدن یک گروه خاص از صحنه سیاسی سوق داده شود.

این سیاستمدار سوری در واکنش به تهدیدهای صورت گرفته برای به شکست کشاندن نشست آتی سران عرب در دمشق به مهر تاکید کرد : باید اینجا اعلام کنیم که نشست سران اتحادیه عرب در واقع نشست ساختارعربی یکپارچه است حال اگر به شکست کشیده شود تبعات آن همه عربها را در بر می گیرد ودر صورت موفقیت هم همه از آن بهره مند خواهند شد.