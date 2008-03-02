60 ‬درصد مردم استان سمنان سهام عدالت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، اسماعیل بسکابادی، شامگاه شنبه در جلسه ستاد سهام عدالت استان سمنان اظهار داشت: در مرحله اول اعطای سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در استان سمنان از مجموع ‪ ۳۳ ‬ هزار و ‪ ۸۹۸ ‬ نفر از واجدان شرایط ‪ ۹۸ ‬ درصد آنها سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سود سهام مرحله اول پرداخت شده است، افزود: افرادی که تاکنون سود سهام را دریافت نکرده ‌اند تا سیزدهم اسفندماه فرصت دارند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

بسکابادی عنوان کرد: دولت تا پایان سال 87 به حدود ۴۲ ‬ میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی و عشایری کشور و افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند سهام عدالت اعطا می کند .

استاندار سمنان نیز در این جلسه با تشریح اقدامات دولت در زمینه سهام عدالت بیان داشت: اجرایی شدن سهام عدالت از جمله کارهای انقلابی دولت بود که شاهد به ثمر نشستن این اقدام انقلابی هستیم و این امر می‌تواند اجرای عدالت را به مفهوم واقعی و عینی به دنبال داشته باشد.

علی عبداللهی افزود: به منظور تحقق یافتن بخشی از شعار عدالت محوری دولت نهم، افراد و اقشار آسیب پذیر کشور مشمول دریافت سهام عدالت هستند که علاوه بر این 80 درصد از سود حاصل در شرکت سرمایه گذاری استان برای آنها سرمایه گذاری می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با تلاش مسئولان در تحقق دریافت سهام عدالت برای شش گروه در جامعه تلاش کرد تا هرچه زودتر شاهد به ثمر نشستن این حرکت انقلابی باشیم.