۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۷

60 ‬درصد مردم استان سمنان سهام عدالت دریافت می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: ۶۰‬ درصد مردم استان سمنان سهام عدالت دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، اسماعیل بسکابادی، شامگاه شنبه در جلسه ستاد سهام عدالت استان سمنان اظهار داشت: در مرحله اول اعطای سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در استان سمنان از مجموع ۳۳هزار و ۸۹۸نفر از واجدان شرایط۹۸درصد آنها سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سود سهام مرحله اول پرداخت شده است، افزود: افرادی که تاکنون سود سهام را دریافت نکرده ‌اند تا سیزدهم اسفندماه فرصت دارند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

بسکابادی عنوان کرد: دولت تا پایان سال 87 به حدود ۴۲میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی و عشایری کشور و افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند سهام عدالت اعطا می کند.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با تشریح اقدامات دولت در زمینه سهام عدالت بیان داشت: اجرایی شدن سهام عدالت از جمله کارهای انقلابی دولت بود که شاهد به ثمر نشستن این اقدام انقلابی هستیم و این امر می‌تواند اجرای عدالت را به مفهوم واقعی و عینی به دنبال داشته باشد.

علی عبداللهی افزود: به منظور تحقق یافتن بخشی از شعار عدالت محوری دولت نهم، افراد و اقشار آسیب پذیر کشور مشمول دریافت سهام عدالت هستند که علاوه بر این 80 درصد از سود حاصل در شرکت سرمایه گذاری استان برای آنها سرمایه گذاری می شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با تلاش مسئولان در تحقق دریافت سهام عدالت برای شش گروه در جامعه تلاش کرد تا هرچه زودتر شاهد به ثمر نشستن این حرکت انقلابی باشیم.

رئیس شرکت سرمایه ‌گذاری استان سمنان در ادامه این جلسه در گزارشی به ارائه سود سهامداران در مرحله اول پرداخت و گفت: سود سهام هر فرد یک میلیون و۴۰۰هزار ریال است که از این مبلغ ۸۰۰هزار ریال آن در این شرکت سرمایه گذاری می‌شود که تاکنون سود 17 درصدی داشته است.

کد خبر 648080

