آسفالت معابر پایتخت در تنگنای افزایش 300 درصدی قیمت قیر

ناصر گودرزوند در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با ورود قیر به بورس شاهد افزایش بیش از 300 درصدی بهای این فرآورده نفتی بوده ایم یه صورتیکه بهای قیر از 89 تومان در هر تن به 300 تومان رسیده است.

وی همچنین تصریح کرد: با افزایش بی سابقه بهای قیر، قیمت انواع آسفالت نیز در هرتن 100 درصد افزایش یافته است که در نهایت عملیات آسفات، بهسازی و لکه گری بزرگراه ها، خیابانها و معابر شهر تهران را توسط شهرداری در تنگنا قرار داده است.

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با انتقاد از زمان وارد شدن قیر به بورس در این فصل از سال یادآور شد: با پایان یافتن فصل سرما، پروژه های آسفالت ، لکه گیری و بهسازی سطح بزرگراه ها ، خیابانها و راهها در سطح کشور به صورت گسترده دنبال می شود و در کل با شروع و افزایش پروژه های عمرانی تقاضای خرید آسفالت و قیر در این فصل سال افزایش می یابد.

گودرزوند همچنین افزود : امیدواریم با ورود قیر به بورس از تخلفات در بازار این فرآورده جلوگیری شود ولی بهتر بود زمان بهتری برای انجام این کار درنظر گرفته می شد ضمن آنکه قرار است ردیف خاصی از تولیدات قیر کشور به پروژهای نهادهای دولتی و عمومی نظیر شهرداری ها با نرخ دولتی اختصاص یابد.