صدرنشینان پیروز شدند / یاران کریمی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در شبی که تیم های صدرنشین الغرافه، السد و ام صلال مقابل حریفان خود به برتری رسیدند، القطر نیز با 2 گل بر الشمال فائق آمد و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. یاران علی کریمی با این پیروزی امیدوار به صعود به مرحله پلی اف لیگ قطر شدند که در صورت تداوم در نتیجه گیری طی هفته های پیش رو محقق خواهد شد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است:

* الوکره 3 - العربی 2

گلها: حیدر عبید، عادل رمزی و انور دیبا برای الوکره و مت موسیلو (2 گل) برای العربی

* ام صلال یک - الریان صفر

گل: صبری لاموشی

* الشمال صفر - القطر 2

گلها: سباستین سوریا (2گل)

* الخور صفر - الغرافه 3

گلها: یونس محمود (2گل) و کلمرسون (پنالتی) برای الغرافه

* السد 2 - السیلیا یک

گلها: کارلوس تنوریو و فیلیپه جورج برای السد و بدرالیمانی برای السیلیا

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 41 امتیاز

4- القطر 34 امتیاز

5- الریان 33 امتیاز

6- العربی 27 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 12-

8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 24-

9- الخور 19 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز