امکان مسدود کردن بلوتوث هنوز میسر نیست / ساخت دستگاه مسدود کردن بلوتوث

دکتر داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بی اطلاعی از این موضوع گفت: تاکنون از سوی شرکت مترو یا سازمان دیگری هیچ تقاضایی مبنی بر مسدود کردن بلوتوث به شرکت مخابرات ارایه نشده است.
وی گفت : البته از سوی مخابرات هم امکان عدم قطع بلوتوث وجود ندارد چرا که فناوری بولوتوث یک فناوری دستگاه به دستگاه بوده و شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه هم نمی توانند در این زمینه دخالتی کنند.
امکان مسدود کردن بلوتوث توسط اپراتورها وجود ندارد
آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل نیز در این زمینه به مهر گفت: فناوری بلوتوث، فناوری دستگاه به حساب می آید و امکان مسدود کردن آن توسط اپراتورها وجود ندارد.
وی افزود : فناوری بلوتوث تنها به وسیله دستگاهی به نام GAMMER قطع می شود. این دستگاه همانند دستگاههای جمر گوشی است که بوسیله آن امکان قطع آنتن دهی سیم کارتها فراهم می شود ولی با این تفاوت که این امر از سوی اپراتورها قابل اجرا نیست.
تکذیب مسدود کردن بلوتوث توسط شرکت مترو
محمدیان مدیر روابط عمومی بهره وری شرکت مترو ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مترو ایران هیچ تقاضا یا برنامه ای جهت قطع بولوتوث در ایستگاههای مترو ندارد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: انتشار این خبر از سوی برخی رسانه ها کاملا کذب بوده و بدون اطلاع شرکت مترو انجام گرفته است.
امکان قطع بلوتوث در ایران هنوز فراهم نشده است
دکتر علی فتوت کارشناس تکنولوژی موبایل و وسایل ارتباطی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی کارکرد بلوتوث و تشریح این فناوری اظهار داشت: فناوری بلوتوث متشکل از یک رشته خصوصیات بیسیم است که ارتباطات کوتاه برد بین وسایل مجهز به تراشههای کوچک و اختصاصی را تعریف میکند.
وی اضافه کرد: بلوتوث فقط کابلها را حذف نمیکند بلکه یک روش بیسیم برای وصل کردن کامپیوترها و همه وسایل همراه الکترونیکی است و شبکههای کامپیوتری کوچک و خصوصی مشهور به (PAN (Personal Area Network یا شبکه شخصی را به وجود میآورد.
این کارشناس گفت : وسایل مجهز به تراشههای بلوتوث حدود ۱۰ متر برد دارند و میتوانند دادهها در سرعت ۷۲۰ کیلوبایت در ثانیه از طریق دیوارها، کیفها و پوشاک را انتقال دهند.
دکتر فتوت در جواب به این سوال که آیا امکان قطع بولوتوث از سوی اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد یا خیر گفت: روش کار فناوری بلوتوث به این ترتیب است که وسایل مجهز به تراشههای بلوتوث بهطور خودکار یکدیگر را تشخیص داده و ارتباط برقرار میکنند. به عبارت ساده تر این فناوری، فناوری دستگاههای گوشی تلفن همراه به حساب می آید و امکان ارائه خدمات آن از سوی هیچ اپراتوری وجود ندارد.
وی در ادامه سخنان خود به دستگاه جمر (دستگاه قطع کننده خدمتهای ارتباطی) اشاره کرد و گفت: این دستگاه از مزاحمت تلفنهای همراه در مکانهایی همچون محل برگزاری سمینارها، کنفرانسها، کتابخانه ها، مراکز آموزشی و کلاسهای درس جلوگیری میکند. این دستگاه برای سیستمهای تلفنی GSM مؤثر است و آنها را غیر فعال می کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اسم اصلی این دستگاه، موبایل جمر jammer است و جدیدا در سالنهای برگزاری کنکور هم از آنها استفاده می شود.
وی تاکید کرد: با استفاده از این دستگاه کلیه سیستمهای مخابراتی از جمله موبایل در محدوده مشخص از کار می افتد، این دستگاه در ایران هم ساخته شده ولی هنوز امکان قطع بلوتوث بر روی این دستگاههای ساخت داخل تعبیه نشده است.
فتوت گفت: دستگاه جمرهای خارجی که به تازگی ساخته شده می تواند بولوتوث را هم مسدود کند ولی هنوز به ایران وارد نشده است.
