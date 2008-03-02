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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۷

تغییر رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد / اقبالی از مرکز آزمون رفت

تغییر رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد / اقبالی از مرکز آزمون رفت

ریاست مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که برگزاری آزمونهای سراسری این دانشگاه را بر عهده دارد از سوی عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر اقبالی که هم اکنون کاندیدای نمایندگی مجلس نیز است جای خود در مرکز آزمون دانشگاه آزاد را به عبدالله جاغرق داد.

دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد طی حکمی سید عبدالله جاغرق را به ریاست مرکز آزمون دانشگاه آزاد منصوب کرد.

کد مطلب 648100

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