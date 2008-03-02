تغییر رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد / اقبالی از مرکز آزمون رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر اقبالی که هم اکنون کاندیدای نمایندگی مجلس نیز است جای خود در مرکز آزمون دانشگاه آزاد را به عبدالله جاغرق داد.

دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد طی حکمی سید عبدالله جاغرق را به ریاست مرکز آزمون دانشگاه آزاد منصوب کرد.