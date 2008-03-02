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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

مستند مدیریت شهید باکری در شهرداری ارومیه تهیه و تدوین می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه گفت: مستند مدیریت شهید باکری در زمان شهرداری وی در ارومیه ساخته می شود.

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این اقدام  با هدف آشنایی بیشتر مردم با نحوه مدیریت شهید باکری در مدت 11 ماهی که شهردار ارومیه بود انجام می گیرد و طی آن مستند مکتوب مدیریت شهید باکری در زمان شهرداری ارومیه در قالب یک کتاب تهیه، تدوین و انتشار می یابد.

وی ادامه داد: اقدامات اولیه برای انتشار این مستند آغاز شده و تا سه یا چهار ماه آینده به اتمام می رسد.

بازیان بیان داشت: همچنین در این راستا شهرداران کشور با امضاء یک طومار و ارسال آن به رهبر معظم انقلاب خواستار نامگذاری سالروز شهادت سردار مهدی باکری یا تاریخ صدور حکم شهرداری وی به عنوان روز شهردار در کشور شده اند.

کد مطلب 648101

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