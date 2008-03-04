اجرای 100 درصد مصوبات سفر هیئت دولت به کردستان در بخش گازرسانی

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: در جریان سفر رئیس جمهور به استان کردستان چندین طرح گازرسانی و تقویت شبکه گازی استان به تصویب رسید که علاوه بر اجرایی شدن 100 درصد از مصوبات، بخش اعظمی از آنها نیز به بهره برداری کامل رسیده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات، تقویت خطوط انتقال شبکه گازرسانی استان در جهت مقابله با قطعی گاز در فصلهای سرد سال بود که تاکنون بیش از 403 کیلومتر خط انتقال به پایان رسیده و بقیه کار نیز همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر این بخش اظهار داشت: تصویب مصوبه گاز رسانی به 300 روستای استان در طول سه سال از دیگر مصوبات این سفر بود که خوشبختانه تاکنون 110 روستا گازدار شده و عملیات اجرایی 100 روستا نیز در حال پیگیری است.

مهدوی عنوان کرد: مطالعات گازرسانی به شهرهای فاقد گاز استان نیز از دیگر مصوبات این سفر به شمار می رود که مطالعات آنها به پایان رسیده و در همین سال کلنگ گازرسانی به شهر موچش و 40 روستای مسیر نیز به زمین زده شده است.

وی بیان داشت: همچنین پروژه گازرسانی شهر کانی سور و 12 روستای مسیر آن نیز در ایام الله دهه مبارک فجر در سال جاری به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: میزان نفوذ گاز در مناطق شهری استان کردستان بالای 98 درصد و در مناطق روستایی 17 درصد است.