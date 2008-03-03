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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

سه میلیارد تومان به ساخت اماکن ورزش در دهلران اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: در سال جاری سه میلیارد تومان برای ساخت امکان ورزشی در این شهرستان اختصاص یافته است.

نعمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این میزان اعتبار برای احداث امکان ورزشی مختلفی مانند خانه کشتی شهرستان دهلران، ورزش باستانی، ورزشگاه 2500 نفری چند منظوره، تجهیز استخر سرپوشیده و احداث زمین چمن شماره دو در این شهرستان صرف شده است.

وی اظهار داشت: تیمهای ورزشی در سطح شهرستان با کمبودهای مالی مواجه هستند و این یکی از دغدغه های جوانان ورزشکار این شهرستان است.

صفری با اشاره به احداث پتروشمی، کارخانه سیمان و سد دویرج در شهرستان دهلران خاطرنشان کرد: این شرکتها می توانند با حمایتهای مالی از تیمهای ورزشی در سطح شهرستان دهلران دغدغه مالی تیمهای ورزشی این شهرستان را برطرف کنند.

کد مطلب 648108

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