سه میلیارد تومان به ساخت اماکن ورزش در دهلران اختصاص یافت

نعمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این میزان اعتبار برای احداث امکان ورزشی مختلفی مانند خانه کشتی شهرستان دهلران، ورزش باستانی، ورزشگاه 2500 نفری چند منظوره، تجهیز استخر سرپوشیده و احداث زمین چمن شماره دو در این شهرستان صرف شده است.

وی اظهار داشت: تیمهای ورزشی در سطح شهرستان با کمبودهای مالی مواجه هستند و این یکی از دغدغه های جوانان ورزشکار این شهرستان است.

صفری با اشاره به احداث پتروشمی، کارخانه سیمان و سد دویرج در شهرستان دهلران خاطرنشان کرد: این شرکتها می توانند با حمایتهای مالی از تیمهای ورزشی در سطح شهرستان دهلران دغدغه مالی تیمهای ورزشی این شهرستان را برطرف کنند.