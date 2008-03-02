کارشناسان هسته ای در گفتگو با مهر : فرآیند دیپلماسی هسته ای مقبول و ثمربخش بوده است

میزگرد بررسی آخرین تحولات هسته ای کشورمان با نگاه ویژه به گزارش اخیر البرادعی با حضور دکتر علیرضا اکبری معاون وزیر سابق دفاع ، دکتر علی خرم مشاور سابق وزیر امور خارجه و دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در خبرگزاری مهر برگزار شد.

اکبری در بخشی از سخنانش گفت: موارد مثبت گزارش البرادعی بر روند بررسی مسئله هسته ای ایران به مراتب بیش از مسائل منفی آن است.

این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به وضعیت پرونده هسته ای بعد از صدور قطعنامه 1737 و 1747 تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که موضع لاینحل مسئله هسته ای که از ژوئن 2001تا ژوئن 2003 محور قرارگرفته بود، پایان یافته و امروز با یک دیپلماسی نسبتا مقبول شرایطی قابل قبول فراهم آمده است.

وی دیپلماسی هسته ای کشور در دوران دکتر لاریجانی که با ابتکار هسته ای ایران تحت عنوان طرح اقدام به حل تمام ابهامات دیده بان هسته ای سازمان ملل درباره فعالیت های هسته ای ایران منجر شد را موفق ترین نوع دیپلماسی هسته ای کشور خواند و گفت: امروز تمام مسائل هسته ای ایران به موضوعی حل شده تبدیل شده و حقیقت آن است که دیگر طرف ما شورای امنیت نیست.

اکبری گفت: گزارش اخیر البرادعی در فرآیند صدور قطعنامه های جدید شورای امنیت علیه ایران خلل ایجاد کرده و حداقل دلایل برای تداوم این روند را از بین برده است ومهمتراینکه بررسی فعالیت های ایران صرفا بر اساس پروتکل بازرسی و سند 214 بوده است.

در ادامه این میزگرد دکتر یوسف مولایی هم به بیان دیدگاههای حقوقی خود از وضعیت فعلی پرونده هسته ای پرداخت، وی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: از نظر حقوقی گزارش اخیر البرادعی یک " کیفر خواست نرم" است.

وی افزود: آنها با تنظیم ماهرانه این گزارش قصد افزایش همکاری های ایران با آژانس را دارند و می خواهند ایران را در یک مسیر ریل گذاری شده قرار دهند که به نظر من ادامه این روند ما را به جای خوبی نخواهد رساند.

مولایی دربخش دیگری از این میزگرد به تفاوت دیدگاه در مثبت یا منفی بودن گزارش اخیر البرادعی درایران ، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو شورای حکام و شورای امنیت اشاره کرد و گفت : در نهایت باید توجه داشت که در صورت اختلاف در تفسیر گزارش آژانس و یا مدالیته طرح اقدام ، آژانس مقید به در نظر گرفتن تفسیر ایران نیست و تفسیر خود را به کار خواهد برد.

در ادامه این میزگرد، دکترعلی خرم با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هسته ای و گزارش اخیر البرادعی با بیان اینکه اگر به قسمت منفی گزارش توجه می کنیم این نباید به معنای نادیده گرفتن بخش مثبت گزارش البرادعی باشد،گفت : گزارش های آژانس حقیقتا بیانگر پیشرفت های زیادی در روشن شدن فعالیت های فنی ایران است.

نماینده سابق ایران در کمیته خلع سلاح سازمان ملل گفت: البته نمی توان به قول های شفاهی البرادعی در دیدار با مقامات ایرانی اعتماد کرد و به آن دلخوش بود.

خرم تاکید کرد: مهمترین علت سوء تفاهم در مورد گزارش البرادعی این است که در مورد ماهیت، اختیارات و مسئولیت آقای البرادعی دچار ابهام هستیم. البرادعی درحقیقت از نظر حقوقی مدیر عامل یک شرکتی است که زیر نظر هیئت مدیره (شورای حکام) است. تصمیمات شرکت مربوط به هیئت مدیره است نه مدیر عامل آن. در اینجا هیئت مدیره یعنی شورای حکام آژانس.

این کارشناس هسته ای خاطر نشان کرد: بخش هایی که در گزارش آژانس منعکس شده ، گزارش ادعای اثبات نشده تلاش های ایران برای تحقیقات نظامی هسته ای است و ذکر این فعالیتها در گزارش البرادعی دقیقا غیر حقوقی و شاید زمینه ساز بهانه های غرب علیه ایران است.