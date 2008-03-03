مددجویان کمیته امداد ایلام 340 تخته فرش بافتند

محسن علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد فرش در قالب 700 متر مربع توسط مددجویان زن و مرد این نهاد بافته شده است.

وی عنوان کرد: این 340 تخته فرش بیش از دو میلیارد و 200 میلیون ریال ارزش دارند و الیاف به کار رفته در آنها از جنس پشم، کرک و ابریشم است.

این مسئول یادآور شد: در بافت این فرشها از نقش های لچک، ترنج، افشان، گل فرنگ، گلدانی، محرابی، درختی، خشتی و مستوفی استفاد شده است.

علیپور ادامه داد: این نهاد از طریق تهیه ابزار، بهسازی، بهداشت فضا، بیمه تامین اجتماعی، بازاریابی فروش محصولات و نظارت بر طرحها از این مددجویان حمایت می کند.