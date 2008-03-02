طرح سرشماری پرندگان مهاجر در ایلام به پایان رسید

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح در همه مناطق حفاظت شده استان ایلام با هدف بررسی تعداد پرندگان مهاجر در سالهای گذشته به این استان اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری به دلیل سرمای کم سابقه در اروپا و امنیت نسبی مناطق تالابی و رودخانه های استان ایلام، میزان پرندگان مهاجر در این استان افزایش یافته است.

کاظمی عنوان کرد: در سال جاری بیش از 10 هزار قطعه پرنده مهاجر از 24 گونه از پرندگان مختلف وارد مناطق و زیستگاه های استان ایلام شده اند.

این مسئول یادآور شد: 210 هزار و 400 هکتار از مناطق مختلف استان ایلام تحت مدیریت این نهاد در استان است.