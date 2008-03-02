  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

طرح سرشماری پرندگان مهاجر در ایلام به پایان رسید

طرح سرشماری پرندگان مهاجر در ایلام به پایان رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: طرح سرشماری پرندگان مهاجر در این استان که از اول بهمن ماه آغاز شده بود به پایان رسید.

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح در همه مناطق حفاظت شده استان ایلام با هدف بررسی تعداد پرندگان مهاجر در سالهای گذشته به این استان اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری به دلیل سرمای کم سابقه در اروپا و امنیت نسبی مناطق تالابی و رودخانه های استان ایلام، میزان پرندگان مهاجر در این استان افزایش یافته است.

کاظمی عنوان کرد: در سال جاری بیش از 10 هزار قطعه پرنده مهاجر از 24 گونه از پرندگان مختلف وارد مناطق و زیستگاه های استان ایلام شده اند.

این مسئول یادآور شد: 210 هزار و 400 هکتار از مناطق مختلف استان ایلام تحت مدیریت این نهاد در استان است.

کد خبر 648116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها