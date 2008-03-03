1200 کلاس به اسکان مسافران نوروزی در استان سمنان اختصاص یافت

ابوالقاسم قزوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این تعداد کلاس برای اسکان مسافران نوروزی از 29 اسفند ماه سال جاری تا 12 فروردین ماه تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه در نوروز سال 86 این سازمان پذیرای 110 هزار نفر از مهمانان و مسافران بوده است، یادآور شد: در نوروز 87 نیز فرهنگیان و بازنشستگان با اسکان در این مراکز می توانند از تخفیف 20 درصدی برخوردار شوند.

قزوهی همچنین از ارائه خدمات توسط درمانگاه های فرهنگیان استان خبر داد و افزود: در ایام نوروز امسال اکیپهای دانش آموزی در بخش هلال احمر نیز مسافران را راهنمایی می کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان عنوان کرد: در سال گذشته از محل وجوه دریافتی از مسافران، 200 میلیون ریال تجهیزات مورد نیاز مدارس ستاد اسکان تامین شده است.

به گفته وی، این تجهیزات شامل 41 دستگاه تلویزیون، 149 تخته فرش، 25 دستگاه اجاق گاز و یک هزار متر مربع موکت بوده است.