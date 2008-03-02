به گزارش خبرنگار مهر، تریلر حقوقی و نامزد اسکار "مایکل کلیتن" را تونی گیلروی نوشته و کارگردانی کرده که بیشتر برای نوشتن فیلمنامه مجموعه سینمایی موفق "بورن" با بازی مت دیمن شهرت دارد.
نمایی از فیلم "مایکل کلیتن"
جرج کلونی در این فیلم نقش کار چاقکن یک موسسه حقوقی بسیار معتبر در نیویورک را بازی میکند که میکوشد با فروپاشی ذهنی یک همکار و فساد در محل کار خود کنار بیاید. تام ویلکینسن و تیلدا سوئینتن دیگر بازیگران این فیلم 119 دقیقهای آمریکایی هستند.
"مایکل کلیتن" اولین بار در دنیا در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و پس از آن در جشنواره فیلم تورنتو نیز پخش شد. این فیلم 90 درصد آراء مثبت منتقدان را در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes کسب کرده است. گروهی از منتقدان سرشناس از جمله در یو اس ای تودی، تایم، میامی هرالد، لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز "مایکل کلیتن" را در فهرست 10 فیلم برتر قرار دادند.
این فیلم در هفت رشته از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه غیراقتباسی (تونی گیلروی)، بازیگر مرد (جرج کلونی)، بازیگر مرد نقش مکمل (تام ویلکینسن)، بازیگر زن نقش مکمل (تیلدا سوئینتن) و موسیقی (جیمز نیوتن هوارد) نامزد هشتادمین جوایز اسکار شد، اما فقط جایزه بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد. این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال هم به نمایش درآمد.
فیلم سینمایی "مسئول لباس" محصول سال 1983 بریتانیا به مدت 118 دقیقه است. این فیلم را پیتر ییتس کارگردان 79 ساله بریتانیایی ساخت. رانلد هاروود فیلمنامه این اثر را بر مبنای یکی از نمایشنامههای خودش نوشته که در برادوی روی صحنه رفته بود و آلبرت فینی، تام کورتنی، ایلین آتکینز و ادوارد فاکس بازیگران آن هستند.
این فیلم نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش مرد (کورتنی)، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (فینی) و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد. علاوه بر آن فینی برای این فیلم جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را از جشنواره فیلم برلین از آن خود کرد.
درام "دروازه طلایی" را امانوئل کریالس در سال 2006 نوشت و کارگردانی کرد. این فیلم که روایتگر مهاجرت یک خانواده از ایتالیا به نیویورک در سالهای آغازین قرن بیستم است برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه شیر نقرهای بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.
در فیلم 120 دقیقهای "دروازه طلایی" شارلوت گینسبورگ، وینچنزو آماتو، فرانسسکو کاسیسا و فیلیپو پوکیلو نقشآفرینی کردهاند. این فیلم در جشنواره ونیز با استقبال منتقدان رو به رو شد و بسیاری تمرکز کارگردان را در ترکیببندی صوتی و تصویری مورد تحسین قرار دادند.
این فیلم که با بودجه 10 میلیون یورویی ساخت شد، سال 2007 نامزد دریافت هفت جایزه از جوایز دیوید دیدوناتلو شد و سه جایزه بهترین طراحی لباس، بهترین طراحی صحنه و جلوههای ویژه را از آن خود کرد. فیلم "دروازه طلایی" نماینده ایتالیا در هفتاد و نهمین جوایز فیلم اسکار بود، اما از راه یافتن به فهرست نهایی بازماند.
نمایی از فیلم "دروازه طلایی"
فیلم سینمایی"آزادی هم بد نیست" با نام اصلی "در امتداد مرز" نخستین تجربه کارگردانی کیم روسی استوارت، بازیگر معروف و 39 ساله ایتالیایی است. روسی استوارت برای این فیلم جایزه بهترین کارگردان تازهکار را از جوایز دیوید دی دوناتلو دریافت کرد. "آزادی هم بد نیست" در چهار رشته دیگر این جوایز نیز نامزد دریافت جایزه بود.
داستان "آزادی هم بد نیست" درباره پسری 12 ساله به نام تونی است که با خواهر بزرگ و پدرش در شهر زندگی میکنند. مادر آنها مدتها پیش خانواده را ترک کرده است. تا اینکه روزی مادر برمیگردد و به این شکل داستانی از عشق، دوستی و بلوغ شکل میگیرد. خود روسی در فیلم بازی میکند و الساندرو موراس، باربورا بوبولووا و مارتا نوبیلی دیگر بازیگران آن هستند.
فیلم تلویزیونی "قرص زمان" را انریک فالش سال 2003 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. در این فیلم خاوی میرا، نئوس آسنسی، خاویر برتران و ویلیام میلر نقشآفرینی کردهاند. داستان این فیلم درباره مردی تنها و خجالتی است که یک شب با دستگاه زمان سفر میکند و ...
