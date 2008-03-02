فکری اعتبارش را قربانی نکند / باشگاه مطابق قانون با وی برخورد خواهد کرد

مدیرعامل باشگاه شیرین فراز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه ، با بیان این مطلب درخصوص جریمه نقدی محمود فکری وشرایط فعلی این بازیکن در باشگاه شیرین فراز خاطرنشان کرد: فکری درحال حاضرتحت قرارداد باشگاه شیرین فراز است و غیبت وی در تمرینات خلاف اخلاق حرفه ای و قراردادی است که این بازیکن با باشگاه دارد.

کریمی درخصوص علت غیبت فکری در تمرینات تیمی گفت : طبق اظهارات ومصاحبه های این بازیکن با رسانه ها در روزهای اخیر، وی دلیل رفتارش را دریافت نکردن مطالبات ذکر کرده و این درحالی است که چک این بازیکن مدتهاست صادر شده اما وی از پذیرفتن آن سرباز زده است.



مدیرعامل شیرین فراز ادامه داد: باشگاه شیرین فراز از ابتدای حضور فکری در این باشگاه احترام خاصی برای وی قائل بوده وحتی در زمانی که وی به دلایلی از سوی "یسیج " اخراج شده بود، با وساطت مدیران باشگاه به تمرینات بازگشت و به عنوان مربی موقت در چند دیدار حساس لیگ با اعتمادی که به وی داشتیم شیرین فراز را هدایت نمود.

وی افزود: این بازیکن هر اندازه هم که سرشناس باشد اما نمی تواند با مصاحبه علیه باشگاه شیرین فراز رفتار غیرحرفه ای خود را توجیه کند و تمام رفتارهای فکری درهفته اخیر نشان دهنده این است که دل وی با شیرین فراز نیست.

مدیرعامل شیرین فراز خاطر نشان ساخت: فکری نباید درماههای پایان دوران بازیگریش طوری رفتارمی کرد که همه به مدیران تیم پیشین وی( استقلال) برای قطع همکاری حق بدهند.

مدیرعامل شیرین فراز ادامه داد: ابتدای فصل بازیکنان جوان و آینده داربسیاری متقاضی حضور درشیرین فراز بودند اما استنباط ما این بود فکری می تواند در این فصل به عنوان یک بازیکن بزرگ به ما کمک کند که گویا این طرز تفکر ما اشتباه بوده است.

وی افزود: برخلاف گفته های این بازیکن که اعلام کرده باشگاه به تعهداتش عمل نکرده است، هم اینک باشگاه شیرین فراز به جهت پرداخت ها به بازیکنان جلوتر از بسیاری باشگاههای دولتی وخصوصی دیگر قرار دارد.

مدیرعامل شیرین فراز خاطر نشان ساخت: با وجود تمام مشکلاتی که برای ما بوجود آورده اند به کار خود ادامه می دهیم وحاشیه ها نمی تواند تأثیری بر روند فعالیتهای باشگاه بگذارد چرا که شیرین فراز یک باشگاه صددرصد خصوصی است که با بازیکنان واعضای خود مطابق آئین نامه ها ، قراردادهای سازمان لیگ وتوافقات دوطرفه رفتار خواهند کرد.

مدیرعامل شیرین فراز درخصوص آینده همکاری این بازیکن با باشگاه گفت: براساس گزارش سرپرست تیم ، فکری از روز دوشنبه 29 بهمن در تمرینات حاضر نشده است که این به منزله پایبند نبودن وی به قرارداد است و باشگاه مطابق قانون با وی برخورد خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: جریمه این بازیکن مطابق توافقی است که وی طی آن پذیرفته برای هر روز غیبت غیرموجه در تمرینات ده درصد از کل قراردادش کسر شود.