پیروزی پرگل رم مقابل پارما / میلان متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رم دیشب موفق شد با گل های آکیلانی(27)، فالکونه(51 - گل به خودی)، توتی(80) و ووچینیچ(90) مقابل میهمان خود به برتری برسد.

در دیگر دیدار شب گذشته میلان در حالی که در ورزشگاه سن سیرو میزبان لاتزیو بود با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. رولاندو بیانچی ابتدا در دقیقه 54 این دیدار تیم لاتزیو را پیش انداخت و ماسیمو اودو در دقیقه 65 بازی را به تساوی کشید.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* کالیاری - جنوآ

* امپولی - سیه نا

* یوونتوس - فیورنتینا

* لیورنو - کاتانیا

* رجینا - پالرمو

* سامپدوریا - تورینو

* اودینزه - آتالانتا

* ناپولی - اینتر

جدول رده بندی:

1- اینتر 61 امتیاز

2- رم 55 امتیاز(یک بازی بیشتر)

3- یوونتوس 48 امتیاز

4- فیورنتینا 44 امتیاز

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18- لیورنو 23 امتیاز

19- رجینا 21 امتیاز

20- کالیاری 18 امتیاز