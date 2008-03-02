اردوی تیم ملی کشتی آزاد استارت خورد / حضور 31 آزاد کار در خانه کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام رقابتهای جام کیف اوکراین و بازگشت کشتی گیران اعزامی به کشور، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای آسیایی کره جنوبی که ملاک کسب سهمیه المپیک نیز می باشد از صبح امروز در محل خانه کشتی تهران آغاز شد.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر می باشند:

۵۵ ‬کیلوگرم: تقی داداشی و عباس دباغی (مازندران) مهرداد حدادی و حسن رحیمی (تهران) ، حسن مرادقلی (تهران)

‪ ۶۰‬کیلوگرم : محسن آقاجانی و مصطفی آقاجانی(تهران) ، سعید احمدی (مازندران)،مراد محمدی(مازندران)

‪ ۶۶‬کیلوگرم : حمید محمدنژاد و سعید داداش‌پور (مازندران) ، مهدی محرم پور (کرج)

‪ ۷۴‬کیلوگرم : مجید محمدی وعلی‌اصغر بذری و ایمان محمدیان (مازندران) ، میثم مصطفی جوکار (همدان)

‪ ۸۴‬کیلوگرم : حامد تاتاری (خراسان رضوی)، محمدباقر عالی و رضا یزدانی ( مازندران)

‪ ۹۶‬کیلوگرم : علیرضا حیدری (کرج)، امیرعباس مرادی گنجی و اباذر اسلامی (مازندران)، آرش مردانی (لرستان)، سعید امیری ( کرمانشاه)، حمید سیفی (همدان)

‪ ۱۲۰‬کیلوگرم : احمد رسولی (گلستان) ، سعید رضایی ( همدان)، فردین معصومی (مازندران) ، مهران رشیدی و امیر هداوند (تهران)، امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمود معزی‌پور

مربیان: محمد طلایی، اسماعیل دنگسرکی، علی حق‌وردی

نفرات حاضر در اردوی تیم ملی تا پایان رقابتهای گزینشی المپیک در اردو حضور خواهند داشت. رقابتهای قهرمانی آسیا هفته اول سال آینده و به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود.

