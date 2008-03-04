کارخانجات قند آذربایجان غربی شکر تولیدی خود را انبار کرده اند

علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: 140 هزار تن شکر در سال جاری توسط پنج کارخانه قند استان تولید شده و 27 هزار تن نیز از شکر تولیدی سال گذشته در کارخانجات قند استان انبار شده است.

وی ادامه داد: مدیران این کارخانجات می خواهند قیمت شکر افزایش پیدا کند تا شکر تولیدی خود را به فروش برسانند که این امر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردم منطقه شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کارخانجات قند استان حدود 34 میلیارد تومان به بانکهای استان بدهکارند که برای حل این مشکل از سوی مدیریت استان اقدام به ایجاد نقدینگی برای بانکها کرده ایم و پیش بینی می شود به زودی کارخانجات بتوانند با ترزیق نقدینگی مشکلات را پشت سر بگذارند.

عدم فروش شکر تولیدی کارخانجات، عدم پرداخت بدهی چغندرکاران و کمبود نقدینگی کارخانجات قند این استان در ماه های اخیر مشکلاتی را در بخش قند و شکر استان به وجود آورده است.