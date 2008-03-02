باله های روباتیکی با قابلیتهای ویژه ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این باله روباتیک به گونه ای طراحی و ساخته شده است که به راحتی در آب مانور داده و در عین حال با راندمان بالای حرکتی و مصرف انرژی حرکت می کند.

دانشمندان این باله روباتیک را با الهام گرفتن از حرکات سریع باله های نوعی ماهی طراحی و ساخته اند.

به گفته آنها نتایج این پروژه می تواند به طراحی و ساخت زیردریایی های روباتیکی نوینی منجر شود که تقریبا همچون ماهی ها با سرعت بالایی به داخل آب فرورفته و به مانوردهی بپرازند.

بر اساس گزارش تاپ نیوز، این باله روباتیک در دانشگاه درکسل آمریکا ارائه شده است و به گفته ابداع کنندگان آن راه را برای طراحی و ساخت روباتهای باله یا ماهی شکل در دهه آینده باز می کند.

نتایج این پروژه همچنین ساخت سیستمهای پیش رانش جت در سازه های متحرک زیردریایی را ارتقا می بخشد.

به گزارش مهر، دانشمندان این پروژه از نوعی ماهی پر جنب و جوش به نام "خورشید ماهی" الهام گرفته و این باله روباتیک را با نیم نگاهی به ساخت سیستمهای خودکار زیردریایی ارائه کردند.