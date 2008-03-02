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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

مرزهای جدید بیابان زدایی؛

گیاه مقاوم در برابر خشکسالی ایجاد شد

گیاه مقاوم در برابر خشکسالی ایجاد شد

گروهی از دانشمندان آمریکایی و فنلاندی با هدف مبارزه با بیابان زایی موفق شدند با کمک فناوری دستکاری و اصلاح ژنتیکی، گیاهی تولید کنند که در مقابل خشکسالی مقاوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هلسینکی با همکاری پژوهشگران آمریکایی توانستند به مرز جدیدی از فناوریهای مبارزه با بیابان زایی دست یابند.

در حقیقت این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند، توانستند با استفاده از مهندسی ژنتیک، گیاهی تولید کنند که نسبت به نمونه طبیعی خود مقاومت بیشتری در مقابل خشکسالی و محیطهای بدون آب دارد.

این محققان ژنی را کشف کردند که مسئول کنترل میزان دی اکسید کربنی است که گیاه جذب می کند و همچنین میزان بخار آبی را که از گیاه در اتمسفر آزاد می شود تنظیم می کند.

عملکرد این ژن از طریق حفره های کوچکی است که روی برگها قرار دارند و گیاه به کمک آنها با جذب دی اکسید کربن و انتشار بخار آب تنفس می کند.

سالها دانشمندان در جستجوی کلیدی بودند که باز و بسته شدن این حفره ها را تنظیم می کند و اکنون این محققان موفق به کشف این ژن شده اند که می تواند مکانیزم تنفس گیاه را تنظیم کند.

در مرحله بعدی، پژوهشگران آمریکایی و فنلاندی با دستکاری و اصلاح ژنتیکی این ژن توانستند آن را به گونه ای تغییر دهند که گیاه بتواند به روش عادی خود دی اکسید کربن جذب کند اما میزان بخار آبی را که در اتمسفر آزاد می کند تا حد چشمگیری کاهش دهد.

به این ترتیب گیاه می تواند در آب و هوای گرم و خشک مدت زمان طولانی تری زندگی کند و در محیطهای خشک و بدون آب می تواند در حدود 95 درصد از منابع هیدروژنی خود را از طریق تنفس حفره ها از دست بدهد.

به گفته این دانشمندان، این روش می تواند گامی مهم در عرصه فعالیتهای بیابان زدایی به شمار رود. این روش ژنتیکی برای کنترل آب درون گیاه می تواند ظرف 20 سال آینده تجاری شود.

کد مطلب 648140

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