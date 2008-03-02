به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه با مرور روند همکاران تهران با آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی ، خطاب به "بان کی مون " که همزمان در اختیار روسای شورای امنیت و مجمع‌عمومی سازمان ملل نیز قرار گرفت، گفته‌ است استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی سبب نخواهد شد که ملت بزرگ ایران از حقوق مسلم خود کوتاه بیاید.

وی افزوده است : با گزارش آژانس ، تمامی به اصطلاح توجیهات و مبانی مخدوش اقدامات شورای امنیت از بین رفته و نشان می‌دهد که قطعنامه های مصوب قبلی شورای امنیت فاقد هرگونه توجیه فنی و حقوقی بوده و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سیاسی چند کشور خاص است.

وزیر خارجه ایران تصریح کرده است: ادامه این روند موجب بی‌اعتباری مضاعف شورای امنیت و خدشه‌دار شدن و تقلیل اعتبار و جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی که باید محور رسیدگی به فعالیت های هسته‌ای کشورهای عضو باشد، خواهد شد و به معنای برداشتن یک گام اشتباه دیگر خواهد بود.

در متن نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است : مایلم در این مقطع حساس که گزارش منتشره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حل و فصل تمامی موضوعات باقیمانده در خصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را اعلام نموده و برای یازدهمین بار عدم انحراف در فعالیت های هسته‌ای ایران را تائید کرده است، توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب نمایم:

‪ -۱‬آنچه که تاکنون سبب شده موضوع هسته‌ای ایران دردستورکار آژانس و سپس به عنوان مبنای اقدامات ناعادلانه و غیرحقوقی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، طرح ابهامات وادعاهایی از سوی چند کشور خاص در خصوص فعالیت های هسته‌ای ایران بود که با بزرگنمایی آنها، سعی کردند ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرند و آن را پنهانکاری، رفتار غیر شفاف و غیر قانونمند وانمود کنند.

‪ -۲‬جمهوری اسلامی ایران وآژانس برای رفع ابهامات ازفعالیت های صلح آمیز هسته‌ای ایران وحل وفصل موضوعات باقیمانده، در ‪ ۲۱‬اوت ‪ ۲۰۰۷‬پیرامون یک برنامه کاری به تفاهم رسیدند. براساس برنامه کاری، لیستی مشخص از شش موضوع باقیمانده شامل تحقیقات پیرامون پلوتونیوم، سانتریفیوژهای پی ‪ ۱‬و پی ‪ ،۲‬منشاء آلودگی، سند اورانیوم فلزی، پلوتونیوم ‪ ۲۱۰‬و معدن گچین ، از طرف آژانس به ایران ارائه شد. علیرغم اینکه طبق تفاهمات اولیه قرار بود فقط به موضوعات باقیمانده از گذشته پرداخته شود، اما جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت خود و در جهت همکاری بیشتر با آژانس به مسائل حال نیز توجه نمود. لذا مذاکرات پیرامون دو سند مهم حقوقی یعنی سند رهیافت پادمان و سند ضمیمه تاسیسات غنی سازی نطنز را آغاز نمود که این دو سند نهایی شده و از ‪ ۳۰‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬نیز به مرحله اجرا درآمده است. براین اساس عملیاتی شدن این سند اطمینان لازم را برای راستی آزمایی آژانس در فعالیت‌های غنی سازی برای زمان حال و آینده در ایران فراهم آورده است.

جمهوری اسلامی ایران، در اجرای برنامه کاری نهایت همکاری و شفافیت را به عمل آورد و زودتر از زمان بندی تعیین شده در برنامه کاری، آن را به اجرا رساند. شایان ذکر است که طبق برنامه کاری، اجرای آن به ‪ ۱۸‬ماه زمان نیاز داشت، اما جمهوری اسلامی ایران آن را در ‪ ۶‬ماه اجرا نمود.

‪ -۳‬گزارش ‪ ۲۲‬فوریه ‪ ۲۰۰۸‬آژانس به وضوح و به روشنی اعلام نموده که شش موضوع با عنوان موضوعات باقیمانده حل و فصل شده و جمهوری اسلامی ایران به تمامی سوالات آژانس در خصوص موضوعات باقیمانده طبق برنامه کاری پاسخ داده و این پاسخ‌ها با یافته های آژانس سازگاری دارند و آژانس دیگر "این موضوعات را به عنوان موضوعات باقیمانده تلقی نمی‌کند".

‪ -۴‬در این گزارش، همچنین اعلام شده است که فعالیت های هسته‌ای جاری ایران تحت نظارت آژانس قرار دارد و آژانس قادر است به راستی آزمایی خود در خصوص عدم انحراف مواد و فعالیت های هسته‌ای اظهار شده در ایران ادامه دهد.

‪ -۵‬بنا براین، تمامی به اصطلاح توجیهات و مبانی مخدوش اقدامات شورای امنیت از بین رفته و نشان می‌دهد که قطعنامه های مصوب قبلی شورای امنیت فاقد هرگونه توجیه فنی و حقوقی بوده و تنها برخاسته از اهداف مغرضانه و سیاسی چند کشور خاص است. به طور طبیعی ، ادامه این روند موجب بی‌اعتباری مضاعف شورای امنیت وخدشه‌دار شدن و تقلیل اعتبار و جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که باید محور رسیدگی به فعالیت های هسته‌ای کشورهای عضو باشد، خواهد شد و به معنای برداشتن یک گام اشتباه دیگر خواهد بود.

‪ -۶‬گزارش آژانس نشان‌دهنده رفتار قانونمند، شفاف و مسئولیت پذیر جمهوری اسلامی ایران در فعالیت های هسته‌ای و همچنین عمل به تعهدات و مقررات خود در این زمینه می‌باشد.

‪ -۷‬ملت بزرگ ایران، در کنار عمل به تعهدات خود، خواسته‌ای فراتر از اعمال حقوق غیر قابل انکار خود طبق معاهده ان پی تی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ندارد و در این زمینه نیز استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی سبب نخواهد شد که از حقوق مسلم خود کوتاه بیاید.

‪ -۸‬با توجه به حقایق ذکر شده، انتظار جامعه بین‌المللی آن است که کشورهایی که با اقدامات سیاسی و تبلیغی خود سعی کردند نهاد های بین‌المللی را با ارائه ادعاها و اتهامات بی ‌اساس در خصوص برنامه هسته ‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران منحرف نمایند، درصدد جبران اشتباهات خود برآیند"".