انتخابات روسیه و پیامدهای آن/ مدودوف وارث محبوبیت پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوم مارس 2008 میلادی برابر با 12 اسفند، انتخابات ریاست جمهوری روسیه درحالی برگزار شد که با توجه به قرائن موجود در پایان این روز نام "دیمیتری مدودوف" رسما به عنوان رئیس جمهور این کشور اعلام خواهد شد.

حمایتهای داخلی از "مدودوف" در روسیه با به صحنه آمدن احزاب و گروه‌های مختلف در روسیه آغاز شده و چهار حزب روسیه متحد، کشاورزان، عدالت و نیروی مدنی، "دیمیتری مدودوف" را به عنوان نامزد خود در انتخابات امروز معرفی کرده‌اند.

باتوجه به روند موجود، می‌توان بدون هیچ تردیدی، معرفی "مدودوف" را پایان رقابتهای انتخاباتی ارزیابی کرد، و با نظر برخی از کارشناسان سیاسی موافق بود که با توجه به بسیج اکثریت دوما (روسیه متحد با 316 و حزب عدالت با 38 کرسی)، شخص "پوتین" و تمام مقامهای دولتی در حمایت از نامزدی مدودوف،هیچ شکی در پیروزی قطعی وی در انتخابات امروز وجود ندارد.

گروه بین الملل خبرگزاری مهر در گفتگو با کارشناسان خارجی و داخلی به بررسی پیامدهای این انتخابات در حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور پرداخته است:



تحلیلگران با بیان اینکه مدودوف در حوزه سیاست خارجی از جسارت بیشتری برخوردار است،افزایش قدرت روسیه در همه حوزه ها،ادامه سیاستهای پوتین به ویژه در برابرایران را از جمله نتایج انتخابات امروز ارزیابی می کنند.



- جسارت بیشتر در حوزه سیاست خارجی

رجب صفراف، مشاور رئیس دومای روسیه ومدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در این کشور با اشاره به پیروزی حتمی مدودوف در انتخابات امروز، وی را فردی دانست که وامداردنیای غرب نیست وتعهدی نسیت به غرب ندارد.

وی با بیان اینکه، روسیه فردا از روسیه امروز مقتدرتر خواهد بود؛جسارت بیشتردرحوزه سیاست خارجی و افزایش قدرت روسیه در همه حوزه ها را از پیامدهای انتخاب مدودوف ارزیابی کرد.

رجب صفراف

صفراف با اشاره به جوان بودن مدودوف و استقلال فکری و مالی وی ازغرب، دورنمای سیاسی روسیه را روشن وهمراه با اقتدار روزافزون ارزیابی کرد.

وی، پوتین را محبوبترین رئیس جمهور تاریخ روسیه اعلام کرد و سیاست خارجی روسیه در زمان مدودوف را ادامه سیاست خارجی گذشته این کشور، اما با اقتدار و جسارت بیشتر ارزیابی نمود .

صفراف مشاوررئیس دومای روسیه، آینده روابط ایران وروسیه را در چارچوب روابط دوستانه گذشته تحلیل کرد و افزود: روسیه جدید مصمم تراز گذشته به حمایت از ایران و گسترش روابط با این کشور ادامه خواهد داد.

- مدودوف؛ وارث محبوبیت پوتین

صادق زیباکلام تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران با اشاره به محبوبیت پوتین و متحدانش در روسیه ودرقدرت ماندن وی، سیاست اقتدارگرایانه پوتین را درتضاد با توسعه سیاسی در حال وقوع درروسیه ارزیابی کرد.

وی درباره دموکراتیک بودن انتخابات امروزاگر چه امکان تقلب در این انتخابات را رد کرد، اما آن را از این جهت که دولت پوتین امکاناتی را که دراختیار نامزد دلخواه خود قرارداده در اختیار دیگر نامزدها قرار نداده؛ یک انتخابات کاملا دموکراتیک و آزاد ندانست .

دکتر صادق زیبا کلام

"صادق زیبا کلام" مدودوف را وارث محبوبیت پوتین اعلام کردوگفت : اگر چه پوتین با احیاء حس ناسیونالیستی روس ها و بهبود شرایط اقتصادی روسیه توانسته است کسب محبوبیت کند، اما این محبوبیت مربوط به همه اقشار ولایه های مردم این کشور نیست.

وی، فرایند جدایی سیاسی جمهوری های شوروی سابق از روسیه را ناشی از تلاش این مناطق برای کسب منافع اقتصادی از طریق پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا ارزیابی کرد وتلاش پوتین و جانشین وی را برای جلوگیری از جدایی این کشورها از روسیه و پیوستن آنها به غرب بی نتیجه ارزیابی نمود.

زیبا کلام دفاع ویژه پوتین ومتحدانش ازصربستان درموضوع اعلام استقلال کوزوو را ناشی ازپیوند تاریخی ناسیونالیسم صرب با ناسیونالیسم روس برشمرد و آن را بی حاصل عنوان نمود.

- تغییرساختار نهادها در نظام سیاسی روسیه پس از انتخابات

یک تحلیلگرمسائل سیاسی پیش بینی کرد: در صورت انتخاب ولادیمیر پوتین به نخست وزیری روسیه، ساختار نهادهای قدرت در روسیه تغییر جدی پیدا خواهد کرد.

امیرعلی ابوالفتح، تغییر ساختاری درنظام سیاسی روسیه و جابجایی قدرت نهادها پس از انتنخابات امروز را امری محتمل دانست و افزود : تاکنون نهاد ریاست جمهوری در روسیه قدرتمند بود، اما پس از انتخابات و در صورت انتخاب ولادیمیرپوتین رئیس جمهور سابق این کشور به نخست وزیری از سوی برنده احتمالی انتخابات دیمیتری مدودوف به خاطر نفوذ بالایی که وی در خارج و داخل این کشور دارد؛ نهاد نخست وزیری نهاد تعیین کننده خواهد شد .

امیر علی ابوالفتح

ابوالفتح در مقایسه دوران" بوریس یلتسین" و ولادیمیرپوتین بهبود وضعیت اقتصادی مردم روسیه و کاهش بی ثباتی سیاسی را از امتیازات دولت پوتین دانست وگفت : برای مردم روسیه که درزمان یلتسین برای حل مشکلات اقتصادی خود به جمع آوری اعانه از کشورهای دیگر روی آورده بودند، نبود دموکراسی دغدغه نیست وآنها حکومت اقتدارگرای پوتین را به حکومت دموکراتیک یلتسین ترجیح می دهند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی، سیاست داخلی و خارجی روسیه را در صورت انتخاب پوتین به تخست وزیری ادامه سیاست گذشته ارزیابی کرد.

وی درباره تنش موجود بین آمریکا وروسیه و آینده روابط این دوکشور با اشاره به نزدیک بودن انتخابات آمریکا، پیروزی "جان مک کین" در انتخابات آینده آمریکا را به دلیل اظهارات وی علیه روسیه درباره اخراج روسیه از گروه هشت برای آینده روابط این دو کشور خطرناک ارزیابی کرد.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی از لحظاتی پیش در سراسر این کشور پهناور آغاز شد که حدود صد و نه میلیون رای دهنده روسی واجد شرکت در این انتخابات هستند.