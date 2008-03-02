جلال طالبانی به طور رسمی از احمدی نژاد استقبال کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر احمدی نژاد در راس هیئتی عالیرتبه به منظور دیدار با مقامات عراقی و به دعوت جلال طالبانی همتای عراقی خود به این کشور سفر کرده است.

در مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر احمدی نژاد و جلال طالبانی پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور از یگان حاضر در میدان سان دیدند.

روسای جمهوری ایران و عراق تا دقایقی دیگر مذاکرات خصوصی خود را آغاز و آخرین مسائل مربوط به روابط دو جانبه، منطقه و بین الملل را بررسی خواهند کرد.

پس از این دیدار خصوصی که پشت درهای بسته انجام می شود مذاکرات مشترک دو هیئت عالیرتبه ایران و عراق به ریاست رؤسای جمهور دو کشور آغاز خواهد شد.