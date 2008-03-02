تشدید اختلافات در شورای امنیت بر سر قطعنامه تازه علیه ایران / مخالفت اعضای غیر دائم

به گزارش خبرگزاری مهر ، گفته می شود پیش نویس این قطعنامه که توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تدوین شده ، با توافق پنج عضو دائم شورای امنیت مواجه است اما اندونزی، ویتنام، آفریقای جنوبی و لیبی که اعضای غیردائم این شورا هستند مخالفتهایی با این قطعنامه ابراز کرده اند. این قطعنامه برای تصویب به موافقت هر پنج عضو دائم شورای امنیت و رأی موافق دست کم چهار عضو غیردائم شورا نیاز دارد.

منابع خبری غرب ، از جمله شبکه بی بی سی مدعی هستند توافق اعضای دائم بر سر تصویب این قطعنامه بر اساس گزارش اخیر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی است که اعلام کرده با اینکه ایران کلیه سوالات مربوط به گذشته فعالیت اتمی خود را بر طرف کرده اما به دلیل احتمالی که میان فعالیتهای نظامی و اتمی این کشور وجود دارد، هنوز نمی تواند اطمینان حاصل کند که برنامه اتمی ایران تنها شامل استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی می شود.

اما لیبی، اندونزی، ویتنام و آفریقای جنوبی بر اساس بخشهایی از این گزارش که از افزایش همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و شفافتر شدن فعالیت اتمی این کشور حکایت می کند، با متن پیش نوس مخالفت هایی نشان داده اند.

ویتنام خواهان آن است که این قطعنامه به گونه ای تنظیم شود که بر روابط کشورهای جهان با ایران اثر منفی نگذارد و آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کرده که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران ممکن است باعث شود ایران از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دست بردارد.

اندونزی و لیبی مخالفت جدی تری از خود نشان داده و اعلام کرده اند که ممکن است در رأی گیری شورای امنیت در مورد قطعنامه تازه شرکت نکنند.

از سوی دیگر حتی روز چهارشنبه گذشته وزیر خارجه چین در گفتگو با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از ضرورت استمرار گفتگو با ایران دفاع و همکاری گسترده تر تهران با آژانس را مایه دلگرمی دانسته بود.

دولتهای تدوین کننده این پیش نویس رایزنیهایی با این چهار کشور را به منظور جلب رضایت آنان با این پیش نویس آغاز کرده اند، بالاترین سطح این رایزنیها، گفتگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی است. گفته می شود این گفتگو نتیجه ای برای رئیس جمهور فرانسه نداشته است. سارکوزی طی ماه اخیر فعالیت زیادی را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی کرده است. موضوعی که بر خلاف سابقه روابط دو کشور است.

تا زمان حاضر نیز روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت با اعمال نفوذ خود باعث شده اند که متن قطعنامه تازه کمتر از قطعنامه های پیشین سختگیرانه باشد و بر خلاف قطعنامه های پیشین، افزایش همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم مد نظر و اشاره قرار گیرد. این دو کشور که همکاری گسترده تجاری با ایران دارند خواهان آنند که تحریم این کشور تنها آن بخش از فعالیتهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد که مستقیماً به برنامه های هسته ای ارتباط داشته باشد.

به گزارش مهر ، روسیه اخیراً معامله ای بیست میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز با ایران کرده و چین نیز در حال مذاکره برای معامله ای شانزده میلیارد دلاری در همین زمینه با ایران است. موضوعی که با استقبال غرب مواجه نشده است.