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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۷

جهت کسب سهمیه المپیک ؛

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان فردا اعلام می شود

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان از معرفی نفرات اعزامی به رقابتهای آسیایی کره بعد از جلسه صبح فردا خبر داد.

محمود معزی پور سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: کادر فنی تیم ملی با در نظر گرفتن تواناییها، قابلیتها و انگیزه اردونشینان در تمرینات درون اردویی و همچنین بررسی عملکرد آنها در میادین بین المللی، ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای آسیایی کره جنوبی که ملاک کسب سهمیه المپیک نیز می باشد را مشخص کرده که پس از تشکیل جلسه نهایی با مدیر تیمهای ملی و مسئولین فدراسیون معرفی خواهند شد.

وی در پایان گفت: این جلسه صبح فردا و با حضور صنعتکاران و روسای فدراسیون برگزار می گردد که طی آن آخرین هماهنگی ها برای اعزام و برپایی اردوهای پیش رو نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 648151

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