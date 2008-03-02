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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

رقابت 3 هزار داوطلب آزمونهای جامع علوم پایه در 16 اسفند ماه

رقابت 3 هزار داوطلب آزمونهای جامع علوم پایه در 16 اسفند ماه

2 هزار و 990 نفر دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی روز پنجشنبه 16 اسفند در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی وزارت بهداشت به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره سی و هشتم امتحان جامع علوم پایه در رشته پزشکی، دوره بیست و هشتم رشته دندانپزشکی و دوره بیست و نهم رشته داروسازی به صورت متمرکز در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی علوم پایه و هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی انجام می پذیرد.

در آزمون جامع علوم پایه گروه پزشکی 2 هزار و 476 نفر، در آزمون گروه دندانپزشکی 362 نفر و در آزمون گروه داروسازی 152 نفر از دانشجویان واجد شرایط می توانند شرکت کنند.

شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه دروس مرحله اول و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است و حداکثر دفعات مجاز شرکت در امتحان برای تمامی دانشجویان دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی سه بار است و چنانچه دانشجویی برای سومین بار در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم و برابر مقررات می تواند به یکی از رشته های گروه پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد.

برای دانشجویان پزشکی ورودی قبل از مهر ماه 83 حداکثر تعداد دفعات مجاز چهار نوبت است.

کد مطلب 648155

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