استقبال 98 میلیون اروپایی و آمریکایی از بازیهای تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای موسسه تحقیقاتی M:Metrics نشان می دهد که در اروپای غربی و آمریکا 4/98 میلیون نفر از بازیهای رایانه روی تلفن همراه استفاده می کنند.

این درحالی است که از این تعداد 75 درصد تنها از بازیهایی استفاده می کنند که به صورت از پیش بازگذاری شده روی تلفن همراه وجود دارد.

براساس گزارش وب نیوز، از سویی دیگر اطلاعات گزارش M:Metrics حاکی از آن است که در ماه دسامبر 2007 تعداد کاربرانی که حداقل از یک بازی بارگذاری شده روی تلفن همراه خود استفاده کرده اند به 5/35 میلیون نفر رسیده است که این میزان 1/0 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال 2006 بوده است.

این در حالی است که در دسامبر سال گذشته تنها 4/14 میلیون کاربر برابر با 3/3 درصد از مجموع کاربران، بارگذاری بازیهای بیشتر را پیگیری کرده اند که این رقم در دسامبر سال 2006 در حدود 6/14 میلیون نفر برابر 6/3 درصد بوده است.