سفر معاون اول رئیس جمهوری ایران به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری سوریه، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران به دعوت محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه سفر رسمی خود به دمشق را چهارشنبه آغاز می کند.

در این سفر داوودی ریاست طرف ایرانی را در نشستهای کمیته عالی مشترک ایران و سوریه که در روزهای 5 و 6 مارس ( 15 و 16 اسفند) در دمشق برگزار می شود برعهده دارد.

داوودی دراین دیدار مذاکراتی با مسئولان سوری با هدف پیشبرد روابط و همکاری بین دو کشور دوست در زمینه های مختلف انجام می دهد.

این در حالی است که نشستهای مقدماتی برای برگزاری کمیته عالی مشترک ایران و سوریه روزگذشته به ریاست موسی برزگری معاون وزیر مسکن و شهرسازی ایران و ریاست تیسیر الزعبی رئیس دفتر نخست وزیر سوریه روزگذشته در دمشق آغاز شد.

کمیته عالی مشترک ایرانی سوری آخرین نشست خود را در مارس سال گذشته در تهران برگزار کرد و درخلال آن تفاهماتی در زمینه های کشاورزی و سرمایه گذاری مشترک به دست آمد و همچنین دوطرف یادداشت تفاهماتی در زمینه پژوهشهای پزشکی در کنار همکاری فنی برای تاسیس مراکز تربیت مربی و یادداشت تفاهی دیگر در زمینه انرژی برق به امضا رساندند.