خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : Communication" " یعنی چه؟ ،information"" در علوم ارتباطات چه مفهومی دارد؟ اشاره مفهومی واژه ،feedback"" جیست؟ ،"bias"،"network"،"sign" و بسیاری دیگر از واژگان نظیر اینها در علوم ارتباطات دارای چه معانی ای هستند. در این کتاب با رویکردی ارتباطی به تشریح مفاهیم ارتباطی این واژه ها پرداخته شده است.



کتاب حاضر شامل 101 مفهوم اصلی و کانونی علم ارتباطات است. نویسندگان برای فزونی اطلاع خواننده در پا نوشت توضیح هر مفهوم منبع و یا منابعی را معرفی کرده اند.

کتاب الفبای ارتباطات، فرهنگ تشریحی مطالعات ارتباطی و رسانه ای است. این فرهنگ ضمن آشنا ساختن خواننده با مفاهیم پایه ای این رشته او را آماده خواندن مقالات تخصصی و متون درسی پیچیده تر می سازد.



تعاریف دقیق و کوتاه از اصطلاحات و مفاهیم؛ مثالهای جدید و متعدد برای روشن ساختن و بسط تعاریف؛ طرح مفاهیم و مضامین مشترک به صورت شاخه های معنایی و کاربردی مرتبط ؛ برخوردار بودن از یک مدخل کامل و مجزا در شرح و معرفی "مدلهای ارتباطی" از مهمترین ویژگیهای این کتاب هستند.



این کتاب برای دانشجویان سالهای اول و دوم رشته های ارتباطات و روزنامه نگاری مفید خواهد بود. همچنین می توان از آن در تدریس رشته های مدیریت، فناوری اطلاعات، انفورماتیک ( داده شناسی)، دوره های آموزشی پرستاری و خدمات اجتماعی و سایر رشته هایی که دروسی در مطالعات ارتباطی و رسانه ها دارند استفاده کرد.