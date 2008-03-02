راه اندازی دکتری تخصصی آموزش پزشکی برای نخستین بار در کشور

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره دکتری تخصصی (Ph.D) آموزش پزشکی در آخرین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت به تصویب رسید.

وی گفت: این دوره آموزشی به منظور ارتقاء آموزش پزشکی در کشور و آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی علاقمند به مباحث آموزشی در دانشگاههایی که متقاضی راه اندازی این رشته باشند، ایجاد خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط افرادی که می توانند در دوره دکتری تخصصی آموزش پزشکی شرکت کنند، یادآور شد: علاوه بر کسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد (MS) آموزش پزشکی هستند، پزشکان عمومی، دندانپزشکان عمومی و داروسازان عمومی نیز می توانند در این دوره آموزشی ادامه تحصیل دهند.

عین اللهی تأکید کرد: ایران پنجمین کشور دارنده مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته آموزش پزشکی است و پیش از این تنها 4 کشور این رشته را در مقطع دکتری تخصصی دارا بودند.

وی اظهار داشت: دانشگاههای علوم پزشکی که دارنده مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی هستند علاوه بر سایر مراکز آموزشی علاقمند می توانند درخواست ایجاد این دوره را به شورای گسترش ارائه کنند.