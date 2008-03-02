حمله به نوار غزه حق اسرائیل است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"گوردون جاندرو" که در تگزاس و در مزرعه شخصی بوش سخن می گفت با اعلام این مطلب در ادامه افزود : آمریکا تاسف خود را از کشته شدن شهروندان فلسطینی و اسرائیلی اعلام می کند. ما خواستار پایان خشونتها و تمام اقدامات مربوط به تروریستها هستیم، اما با این حال این حق اسرائیلی ها است که از خود دفاع کنند!

سخنگوی امنیت ملی آمریکا در ادامه با نادیده گرفتن کشتار کودکان بی دفاع فلسطین در حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به غزه از این حملات دفاع کرد و مدعی شد : تفاوت روشنی میان شلیک موشک از سوی فلسطینیها و حق دفاع از خود وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاندرو در حالی از حق دفاع اسرائیل سخن می گوید که روز گذشته در جریان حملات نظامیان اسرائیلی به نوار غزه بیش از 60 شهروند فلسطینی از جمله هفت زن و تعدادی کودک به شهادت رسیدند.

این در حالی است که در نشست اضطراری شب گذشته شورای امنیت، لیبی به شدت از اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه انتقاد کرده و از تل آویو به عنوان "قدرت اشغالگر" یاد کرده و خواستار پایان خشونتها در غزه شده است، اما این شورا در سایه حمایتهای آمریکا، از محکوم کردن این رژیم خودداری کرد.